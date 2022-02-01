Стартап Craob показал первый ноутбук без разъемов и проводов

Москва, 1 февраля. Компания Craob представила первый ноутбук, который является полностью беспроводным. Модель необычного лэптопа без разъемов и проводов получила название Craob X.

Производитель показал новинку на своем официальном сайте. Отличительная особенность ноутбука — полное отсутствие разъемов, в том числе USB-портов, слота для карты памяти и отверстия для подключения зарядного устройства. Все это компания разместила на внешнем беспроводном блоке питания, прикрепляющемся к Craob X при помощи магнита.

Благодаря такому новшеству лэптоп получилось сделать удивительно компактным. Толщина ноутбука при экране размером 13,3 дюйма составляет всего 7 миллиметров.

Craob X оснащен дисплеем с разрешением 4К+ и процессором Intel Core i7-1280P поколения Alder Lake. Дата поступления новинки в продажу пока не называется.

Ранее стало известно, что российские процессоры могут появиться в ноутбуках Lenovo, HP и Acer. Минцифры РФ обратилось к компаниям с соответствующим предложением.