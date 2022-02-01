Афганские пенсионеры потребовали от талибов выплатить им положенные пособия

Кабул, 1 февраля. Афганские ветераны государственной и военной службы выступили на организованном митинге с жалобой на невыплату им пенсии, из-за чего они сталкиваются с серьезными финансовыми и материальными сложностями на фоне холодной зимы. При этом других источников дохода у них нет.

Как заявил один из участников, он служил в армии своей страны долгие годы и ушел в отставку в звании майора, а теперь не имеет средств для нормального существования и живет как бедняк. При этом, подчеркнул ветеран, он не получал положенные ему пособия с тех пор, как движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватило власть в стране.

Afghan Govt Retirees, Veterans Call for Pensions to Be Paid | TOLOnews https://t.co/nL0kQrh1Xx — Kabul e News (@kabulenews) February 1, 2022

В такой же ситуации находится множество других военных и гражданских пенсионеров. Некоторые из них отметили, что пенсия является важным подспорьем для всей семьи ветеранов труда и службы. При этом по возрасту и состоянию здоровья они уже не могут устроиться куда-либо работать.

В совместном заявлении ветераны призвали новое правительство страны принять немедленные меры для решения данной проблемы и выплатить положенные им средства. Ряд местных жителей назвал оскорбительной халатностью подобное отношение к пенсионерам, которые в свое время работали на благо всего государства. Также, по словам экономиста Ираджа Факири, отказ от выплат пособий негативно скажется на всем внутреннем рынке.

В свою очередь, заместитель пресс-секретаря правительства «Талибана» Инамулла Самангани заявил, что власти сейчас предпринимают все возможные усилия для возобновления пенсионного обеспечения граждан. Согласно его сообщению, вопрос все еще находится на стадии рассмотрения и пока еще не принято окончательное решение о способах выплат.

Afghan protestors in London call on the West to unfreeze Afghanistan's money and to address the dire humanitarian crisis. Full video: https://t.co/8NvjefErqQ pic.twitter.com/BrlhyIZ2hO — 5Pillars (@5Pillarsuk) January 25, 2022

В августе после захвата Кабула талибами большинство стран и международных организаций перестало оказывать республике финансовую поддержку. Активы же самого Афганистана оказались замороженными в банках США, что сразу же привело к резкому усугублению финансового кризиса.

Нехватка денег прошлой осенью вынудила банки приостановить работу некоторых валютных терминалов, из-за чего люди, не способные снять со счетов зарплату, начали штурмовать отделения денежно-кредитных организаций. Через десять дней офисы вновь стали открываться, однако растущие цены сделали недостаточными и те суммы, что были в распоряжении простых граждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.