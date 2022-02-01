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Польша и Украина обсуждают строительство газопровода в ближайшем будущем

Экономика
Польша и Украина обсуждают строительство газопровода в ближайшем будущем
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 1 февраля. Варшава и Киев намерены в ближайшем будущем построить газопровод. Такими планами на совместном брифинге с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем поделился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ожидается, что магистраль будет создана для прокачки больших объемов газа с запада на восток.

«Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», — заявил Моравецкий.

Между тем Киев 1 февраля начал физический импорт голубого топлива из Венгрии. Данное направление стало вторым гарантированным маршрутом поставки энергоресурса после Словакии.

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