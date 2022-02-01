Кадр с Чернышевым в машине спровоцировал слухи об изменении Заворотнюк до неузнаваемости

Москва, 1 февраля. Муж онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, попал на камеру во время поездки на автомобиле. Рядом с ним в машине находилась женщина, которая, по мнению пользователей Сети, может быть изменившейся до неузнаваемости артисткой.

На снимке с камеры дорожного наблюдения Чернышев едет за рулем. На пассажирском сиденье при этом расположилась некая женщина, которая скорее похожа на пожилую даму.

Однако кадр спровоцировал слухи, что с фигуристом ехала его изменившаяся до неузнаваемости супруга. Telegram-канал «НеМалахов», опубликовавший снимок, спросил у читателей, кажется ли им, что на фото действительно Заворотнюк.

Prt Scr Telegram / НеМалахов

Превалирующее большинство участников опроса (более 260 человек по состоянию на 14:55 1 февраля) полагает, что на снимок с камеры наблюдения действительно попала звезда «Моей прекрасной няни». По мнению многих респондентов (140 человек), с Чернышевым в машине все же ехала другая женщина.

Ранее астролог Ада Комракова заявила, что состояние Анастасии Заворотнюк недавно ухудшилось. Эксперт по влиянию звезд на судьбу считает, что актриса продолжает бороться с онкологическим заболеванием благодаря высокой сопротивляемости организма.