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Премьер-министр Венгрии Орбан: никто в Европе не хочет войны

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 15:01
Армия
Премьер-министр Венгрии Орбан: никто в Европе не хочет войны
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 1 февраля. Страны Европы не желают начала военного конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись в Москве.

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для обсуждения двустороннего сотрудничества в различных областях. Стороны обменялись мнениями по поводу гарантий безопасности. Орбан заявил, что ни одна страна Европы не желает военного конфликта.

«Мы выступаем за мирные соглашения», — подтвердил глава венгерского правительства.

Ранее в Кремле сообщили, что визит Орбана имеет большое значение для России.

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