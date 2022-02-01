Премьер-министр Венгрии Орбан: никто в Европе не хочет войны

Москва, 1 февраля. Страны Европы не желают начала военного конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись в Москве.

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для обсуждения двустороннего сотрудничества в различных областях. Стороны обменялись мнениями по поводу гарантий безопасности. Орбан заявил, что ни одна страна Европы не желает военного конфликта.

«Мы выступаем за мирные соглашения», — подтвердил глава венгерского правительства.

Ранее в Кремле сообщили, что визит Орбана имеет большое значение для России.