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Мы два правдоруба: Анастасия Волочкова поздравила Юрия Лозу с днем рождения
Шоу-бизнес
Мы два правдоруба: Анастасия Волочкова поздравила Юрия Лозу с днем рождения
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

В день рождения автора-исполнителя в жанре бард-рок Юрия Лозы балерина Анастасия Волочкова в беседе с ФАН рассказала о своем отношении к артисту.

«Я всегда с большим уважением отношусь к тем людям, особенно из творческой категории, которые делают то, что другим не под силу. В творческом мире со всеми нападками и завистью по отношению к актерам и именитым людям очень сложно оставаться человеком. Искусство Юрия для меня бесценно», — сообщила светская львица.

Анастасия Волочкова также рассказала о том, какое именно качество роднит ее с Юрием Лозой.

«Правдорубство, отстаивание справедливости — в этом мы с ним едины. Вот почему он мне близок по духу. Это бесценный дар. В наше время отстаивать правду непросто. Он мужчина, поэтому ему, наверное, несколько проще, но и моей смелости многие мужчины могут позавидовать», — пояснила собеседница ФАН.

Мы два правдоруба: Анастасия Волочкова через ФАН поздравила Юрия Лозу с днем рождения
ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение беседы она поделилась сердечными пожеланиями в адрес именинника.

«Хочу пожелать самых-самых истинных благ. Счастлива, что мы с вами все живем в одно время с такими великими людьми», — подытожила балерина.

Ранее Юрий Лоза в беседе с ФАН призвал бороться с блогером Даней Милохиным и другими тиктокерами. Он заявил, что YouTube блокирует некоторые из его роликов.

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юрий лоза анастасия волочкова
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