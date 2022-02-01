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Зеленский намерен отменить призыв на срочную службу в ВСУ с 2024 года
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Зеленский намерен отменить призыв на срочную службу в ВСУ с 2024 года

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 14:51
Армия
Зеленский намерен отменить призыв на срочную службу в ВСУ с 2024 года
Федеральное агентство новостей

Киев, 1 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны обеспечить переход ВСУ на полностью контрактную основу к 2024 году.

Об отмене призыва на срочную службу в рядах ВСУ сказано в указе Зеленского №36 от 1 февраля, который он подписал в стенах Верховной рады.

«Поручаю кабинету министров: внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года», — сообщается в тексте указа украинского президента.

В документе также сказано об увеличении численности ВСУ на 100 тысяч бойцов в течение ближайших трех лет. Ранее Зеленский заявил, что Украине следует опираться только на собственные силы при обеспечении безопасности страны.

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