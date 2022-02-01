Путин сообщит премьеру Венгрии Орбану о переговорах России и Запада по безопасности

Москва, 1 февраля. Российский президент Владимир Путин пообещал проинформировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о контактах Москвы с НАТО и Соединенными Штатами по гарантиям безопасности.

По словам главы государства, он с удовольствием сообщит руководителю венгерского правительства о переговорах с Западом.

Виктор Орбан в свою очередь отметил, что намерен сотрудничать с Россией на протяжении многих лет.

«Я не планирую уходить, в апреле выборы, планирую выиграть их и сотрудничать с вами много лет», — отметил политик на переговорах с российским лидером.

Как стало известно ранее, в рамках встречи Путин и Орбан планировали обсудить вопросы европейской безопасности.