Депутат Госдумы Журова объяснила неочевидный смысл петиции Ягудина к WADA

Российская конькобежка, заслуженный мастер спорта РФ и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ФАН петицию фигуриста и телеведущего Алексея Ягудина в поддержку наших спортсменов перед Олимпиадой в Пекине. По ее словам, Ягудин таким необычным способом намекнул WADA, что мы с нетерпением ждем окончания санкций.

Напомним, по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA), российским спортсменам до середины декабря 2022 года запрещено выступать под национальным триколором и исполнять на соревнованиях гимн страны. Это единственная сборная, которая выступит на Играх в таком статусе.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

«Думаю, Алексей хотел напомнить WADA, что они должны будут в новом году вернуть право выступать под флагом страны и петь гимн, с намеком, чтобы они не придумывали ничего нового. А то они, может, подзабыли, что Олимпиада скоро пройдет. Уже есть определенные обязательства, например, решение арбитражного суда. Мы обязательства выполнили», — объяснила Журова.

По словам конькобежки, российским спортсменам в этой непростой ситуации не стоит опускать руки, необходимо поддерживать командный дух и не поддаваться на провокации иностранных соперников и журналистов.

Ранее ФАН писал, по какому принципу будут выбирать двух спортсменов, которым посчастливится нести знамя ОКР на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. Российская конькобежка Светлана Журова предположила, что выбирать будут из молодых чемпионов, которые выложились на мировых спортивных первенствах и заняли призовые места.