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Банк России повысил курс евро на 2 февраля

Экономика
Банк России повысил курс евро на 2 февраля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 февраля. Центробанк РФ решил поднять курс евро на среду, 2 февраля. Соответствующие данные обнародованы на сайте регулятора.

Официальный курс евро установлен на отметке 86,77 рубля, что на 28,37 копейки выше текущего показателя. Доллар подешевел на 34 копейки, его курс определен на уровне 77,13 рубля

Рубль укрепляется в ходе торгов на Мосбирже 1 февраля. Курс американской валюты в начале торговой сессии составил 77,30 рубля за единицу. В первые минуты он упал до 77,06 рубля. Курс европейской валюты сегодня снизился с 86,9 рубля до 86,6 рубля на старте торгов.

Резкие колебания курса сохранятся на текущей неделе из-за высокой чувствительности российского рынка к геополитической повестке, заявил ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

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Все новости / Экономика / Банк России повысил курс евро на 2 февраля
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