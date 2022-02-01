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WSJ: угрозы США ввести санкции против России сильно напугали американских бизнесменов

Политика
WSJ: угрозы США ввести санкции против России сильно напугали американских бизнесменов
pixabay.com

Вашингтон, 1 февраля. Американские предприниматели начали беспокоиться, что новые санкции против РФ негативно скажутся на их бизнесе, сообщает издание The Wall Street Journal..

Поскольку действия со стороны Правительства США не предугадать, трудно обеспечить защиту американского бизнеса в РФ от санкций, отметил юрист Адам М. Смит. Вашингтон может использовать разные подходы для введения ограничительным мер, последствия которых окажутся достаточно серьезными.

«Сложно обеспечить защиту ваших операций в России от санкций, особенно когда вы не знаете, какие последуют действия со стороны правительства США», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало сообщения о возможном введении нового пакета мер против Москвы. Угроза американских санкций не заставит российскую сторону идти на уступки, подчеркнули в дипведомстве.

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