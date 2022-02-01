Четыре государства призвали Евросоюз не называть инвестиции в газовые проекты «зелеными»

Брюссель, 1 февраля. Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды призвали ЕС не называть инвестиции в газовые энергетические проекты «зелеными», поскольку нет научных доказательств, что ископаемый газ является экологичным.

Эти страны предложили не считать «зелеными» проекты, выделяющими более 100 граммов углекислого газа на киловатт-час. В проекте Еврокомиссии другой порядок расчетов: там порог «зелености» находится на уровне 270 граммов на киловатт-час, но он пока не принят.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил, что между членами Евросоюза есть раскол, касающийся возможности признания ядерной энергетики «зеленой». Бельгия и Германия решили полностью отказаться от использования атомной энергии.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт ранее заявил, что во время перехода на зеленые технологии Германии потребуется больше газа.

Как российские регионы готовятся к глобальному энергопереходу — сокращению выброса парниковых газов, увеличению энергоэффективности производств и внедрению возобновляемых источников энергии, рассказало издание «ФедералПресс».