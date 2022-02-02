Публицист Чаусов: «США пытаются давить на Бразилию по украинскому вопросу»

Госдепартамент США намекнул представителям Бразилии на то, что грядущий визит президента этой страны в Москву, намеченный на февраль 2022 года, может оказаться нежелательным. Об этом пишет местное издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии.

Сама встреча Владимира Путина и Жаира Болсонару должна быть посвящена расширению экономических связей. О чем последний заявил накануне:

«У нас деловые отношения с Россией, в том числе по вопросу удобрений. Наше сельское хозяйство в некоторой степени зависит от средств защиты растений. В состав делегации войдет министр сельского хозяйства Тереза Кристина да Коста Диас, которая займется вопросом переговоров в части агробизнеса. Можете не сомневаться, что визит будет успешным».

Соединенные Штаты, по версии издания Folha de Sao Paulo, этого визита не хотят, поскольку в Госдепартаменте видят в нем намек на то, что Бразилия таким образом даст понять, что выступает на стороне России в украинском вопросе. Как сообщают представители бразильского МИД:

«Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте».

Кстати, ранее аналогичные беседы проводились со стороны Вашингтона и с руководством Аргентины, президент которой — Альберто Фернандес — должен посетить Москву уже 3 февраля.

twitter.com / Пресс-служба президента Аргентнины

И здесь возникает логичный вопрос: где Украина и гипотетический конфликт Москвы и Киева и где Южная Америка с Бразилией и Аргентиной? Однако в Госдепартаменте США аргументируют давление Америки на эти страны следующим образом:

«Бразилия несет ответственность за защиту демократических принципов и порядка, основанного на правилах, и должна доносить это послание до России при любой возможности».

В Бразильском министерстве иностранных дел в свою очередь отвечают на подобные претензии Вашингтона так:

«Республика суверенно отстаивает свои интересы, не спрашивая разрешения ни у каких стран, и исторически ведет диалог со всеми государствами, что не означает, что она согласна с действиями собеседников».

И этот обмен заявлениями весьма характерен, если понимать, что вообще такое Бразилия для США и для России. И почему Вашингтон считает себя вправе давать рекомендации по внешней политике иному суверенному государству.

Начать стоит с того, что Латинская и — шире — вся Южная Америка — это то, что в Вашингтоне считают не просто сферой своего влияния и интересов, но практически своим «задним двором».

То есть теми государствами, которые пусть «независимы» и «суверенны», но все равно должны учитывать политику Вашингтона и идти с этой политикой, что называется, в ногу.

Если говорить непосредственно про Бразилию, это — одна из самых перспективных и активно развивающихся южноамериканских стран. По уровню ВВП — первая на континенте.

Понятно, что это государство хотя бы в данном контексте имеет весьма важное значение для Вашингтона. Возможно, именно поэтому в 2019 году Дональд Трамп подписал меморандум, в кортом говорилось о том, что Бразилия является ключевым союзником Соединенных Штатов за пределами Североатлантического альянса.

А в самом документе речь шла в том числе о поставках вооружений по упрощенному образцу, а также более активной помощи в финансировании военного сектора экономики Бразилии.

С другой стороны, политика самой Бразилии является весьма, как это сейчас принято говорить, многовекторной. Поскольку параллельно с развитием взаимоотношений с Вашингтоном эта страна входит еще и в БРИКС, экономический альянс, куда входит и Россия.

Если говорить про экономические связи непосредственно Бразилии и России, то они постепенно растут в реальном денежном выражении. Торговый оборот сравнительно невелик: за девять месяцев 2021 года он составил 4,9 миллиарда долларов. Однако в годовом выражении это на 74,4% больше, чем в 2020 году. Более того, по словам главы Минэкономразвития РФ, Максима Решетникова, «Бразилия с 2010 года прочно сохраняет позицию торгового партнера номер один России в Латинской Америке с долей в 33% от товарооборота нашей страны с этим регионом». При этом лидирующими в экспорте из России в Бразилию являются товары химической и минеральной промышленности.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Понятно, что России и Бразилии есть что обсудить и есть куда расширять торгово-экономические отношения без всякой Украины. Но, стоит повториться, для США Бразилия — это в первую очередь военный союзник. А потому в Госдепартаменте и подозревают, что визит Болсонару будет воспринят мировой общественностью именно в контексте военно-стратегического сотрудничества и предпочтений.

К тому же партнерство с США, видимо, предполагает, что эти самые «партнеры и союзники» Вашингтона не будут равноправными, а четко будут исполнять волю «града на холме». Потому что это все — страны из американской сферы влияния.

Особенно показательно данная ситуация выглядит, если вспомнить относительно недавнее выступление того же Энтони Блинкена о «российской сфере интересов»:

«Одна страна — Россия — своими действиями говорит, что может менять границы своего соседа силой, считает, что может решать за соседнюю страну, с кем ей устанавливать связи, вместо ее народа и избранного им правительства. Это государство говорит, что иметь сферу влияния — нормально. И если мы оставим такое поведение безнаказанным, то, по моему мнению, мы откроем ящик Пандоры».

Аналогичное заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга тоже не следует забывать.

«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов. Это означает фактическое признание, что Россия может контролировать, что делают или не делают ее соседи. И это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать», — в конце прошлого года говорил военный чиновник.

nato.int /

Правда, все эти «красивые слова», как показывает нынешняя ситуация, в очередной раз оказались проявлением двойных стандартов и того, что в Сети ехидно маркируется как «это другое». Потому что только России, видимо, категорически нельзя иметь свои внешние интересы. А вот если Вашингтон начинает указывать иным суверенным государствам, как и с кем вести дела, то это, конечно, во имя «мира во всем мире». И все должны нести ответственность за «демократические ценности» в той форме, в которой это диктует Госдепартамент США.

Интересно в этом контексте то, что Бразилия, хоть и через СМИ и «анонимных комментаторов» из МИД страны, фактически ответила Вашингтону категорическим отказом. А это уже говорит о том, что Соединенные Штаты не настолько плотно и всесторонне контролируют свой «задний двор», насколько им бы хотелось. И что мир все же стал несколько сложнее однополярной модели с абсолютной гегемонией США.

Эти пока единичные и достаточно робкие сигналы все же внушают определенные надежды на геополитические изменения в лучшую сторону. Потому что «цветущая сложность» и равноправное партнерство с честной конкуренцией — это всегда лучше, чем чья-то политическая монополия.