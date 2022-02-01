Падение стоимости акций обернулось для российских бизнесменов потерей 18 млрд долларов

Москва, 1 февраля. Российские бизнесмены, входящие в топ-500 богатейших людей мира, за январь 2022 года потеряли в общей сумме 18 млрд долларов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Причиной уменьшения капитала стало резкое падение стоимости акцийкомпаний. В топ-500 богатейших людей мира входят 25 россиян, и у 23 из них в январе уменьшился капитал.

Член совета директоров «НОВАТЭКа» и «Сибура» Геннадий Тимченко потерял 2,53 млрд долларов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов стал беднее на 1,67 млрд, а председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон потерял 1,65 млрд. Капитал председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина уменьшился на 1,18 млрд, а председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал беднее на 1,09 млрд.

Двоим бизнесменам за минувший месяц удалось увеличить свое состояние. Член советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко стал богаче на 408 млн долларов, а президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор за месяц обогатился на 60 млн.

«В список Forbes и аналогичный немецкий список входят, как правило, владельцы компаний, акции которых торгуются на бирже. Стоимость акций ряда компаний резко упали с начала года, что повлияло на оценку состояния бизнесменов. На отечественном рынке акций есть огромная неопределенность, связанная с возможной войной на Украине», — отметил экономист Константин Селянин.

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, доли в которых имеют бизнесмены.

Американский предприниматель Илон Маск из-за падения акций компании Tesla ранее потерял более 24,5 миллиарда долларов. Это 10,07% от общего объема его капитала.