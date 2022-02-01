Владимир Путин поздравил Льва Лещенко с 80-летним юбилеем

Москва, 1 февраля. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем эстрадного исполнителя Льва Лещенко, которому исполнилось 80 лет 1 февраля. Глава государства отметил талант артиста и пожелал ему всего наилучшего.

Путин подчеркнул, что с удовольствием присоединяется к теплым словам и пожеланиям, звучащим в адрес певца. По словам президента, Лещенко встречает юбилей в прекрасной творческой форме.

«Благодаря безграничной преданности искусству, неустанному труду и особой жизненной закалке Вам удалось сквозь годы пронести молодость души, яркий талант, оптимизм и неизменную доброжелательность», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

kremlin.ru / Администрация президента

Как отметил Путин, юбиляр пользуется всенародной любовью и восхищает поклонников неподражаемым артистическим темпераментом, а также высочайшим исполнительским мастерством. Российский лидер пожелал Лещенко здоровья и вдохновения, а его близким — счастья и благополучия.

«Отрадно, что Вы не останавливаетесь на достигнутом, своей энергией и увлеченностью, истинным патриотизмом вносите вклад в поддержку одаренных певцов и артистов, объединяете людей вокруг интересных идей и замыслов», — констатировал президент.

Лев Лещенко отметит 80-летие большим концертом в столичном Crocus City Hall. В свой юбилей певец пожелал читателям ФАН счастья и вселенской любви.