Публицист Мармазов пояснил заявление главы СНБО о «разрушительности» для Украины Минских соглашений

Публицист Руслан Мармазов в новой колонке для ФАН размышляет о феномене «искренности» политики Киева на примере заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о «разрушительности» для Украины Минских соглашений. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«Давать любые обещания». Колонка Руслана Мармазова об «искренней» украинской политике

Что у многочисленных украинских политиков на уме, то у Данилова — на языке. Алексей Данилов — это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, который периодически привлекает к себе внимание броскими формулировками, да и поступками тоже. Но это все чаще для внутреннего потребления, внутри страны. Вчера же он шумнул, можно сказать, в планетарном масштабе.

На страницах Associated Press Данилов совершенно спокойно сообщил, что Украина не собирается выполнять минские договоренности. Мол, если их выполнить, то страна разрушится. Более того — по мнению Данилова, с самого начала «всем разумным людям было ясно, что реализовать эти документы невозможно».

Представляете? Столько лет буксует процесс, от которого зависит установление мира и хоть какая-то стабильность на значительном участке земного шара, куда вовлечены страны — глобальные политические игроки, но Украина просто делала вид, что попытается выполнить свои обязательства.

В этом смысле искренность главы украинского СНБО дорогого стоит… И мы ответим правдой на правду. Никто особенно и не сомневался, что украинская сторона будет угрем вертеться, чтобы не выполнять Минские соглашения.

Со стороны Киева было предпринято бесчисленное число попыток пересмотреть пункты договоренностей, поменять их местами, дать другие, причем нередко совершенно дикие, трактовки. Не подпирай Украину со спины коллективный Запад, которому нужно, чтобы пусть не «Минск» в полном смысле слова, то хотя бы «игра в Минск» продолжалась, давным-давно бы наступил конец всему этому броуновскому бегу на месте и чуть-чуть назад.

Федеральное агентство новостей /

Но! Политика — это такая штука, где все могут знать, что на уме у одной из сторон. И что ничего полезного там явно нет. Но пока позиция не озвучена, а еще лучше — не изложена на бумаге или, совсем уж хорошо, не скреплена подписями, — это не считается.

Иное дело когда участник переговоров изначально выбирает концепцию врать и изворачиваться, водить всех остальных за нос, затягивать время, по сути дела, хамить напропалую — это непременно вскроется. И тогда в любом случае осадочек, как в том старом анекдоте о пропавших ложечках, останется.

Конечно, Данилов — это всего лишь один из легиона украинских политиков. Его влияние на ситуацию далеко не всеобъемлющее. Но это и достаточно крупный чиновник, чтобы понимать общие закономерности и позиции Украины по тому или иному вопросу. А уж по такому принципиальному, как Минский процесс, — тем паче. Стало быть, сомневаться в том, что он озвучил доминирующее в Киеве настроение, не приходится.

Проще говоря, если у кого-то еще оставались последние иллюзии, теперь-то они должны были осыпаться самым решительным образом. С оглушительным неприятным звоном. Примерно — как витрины донецкого аэропорта после удара по нему украинской авиации.

А теперь давайте рассуждать, причем исходя не из высоких политических материй, а по-обывательски. Есть переговоры. И в них присутствует сторона, которая изначально избирает своей стратегической линией вранье и волокиту. В смысле может что угодно подписывать, не собираясь этого исполнять ни при каких раскладах. Морально-этическую сторону оставим возвышенным натурам — говорим только о практических моментах. Обозначенная сторона врет не из вредности, а во имя своих великих целей — в политике редко бывает иначе. Позиция понятна, объяснима и даже в определенном смысле логична. Но что в данном случае прикажете делать противоположной стороне переговоров? В одном вопросе не верить, но во всех остальных — верить, так что ли?

То есть Украина в лице своих полномочных представителей подписывает важнейшие документы, заведомо зная, что выполнять их не станет. Можно ли верить в какие-то иные обещания? Например, что территория Донбасса, будь она полностью присоединена (что уже выглядит как нехорошая фантастика) к Украине, не утонет в крови «зачисток» от нелояльных Киеву элементов?

Собственно, никто этого особо и не утруждается обещать, между прочим. Но это как бы подразумевается. Есть же пункты по поводу амнистии и все такое прочее. Но если бы кто-то в Киеве, облеченный даже всей полнотой власти, клятвенно заверил, дескать, что было — осталось в прошлом, живем вместе и дружно с чистого листа, примиряемся? Вы бы ему поверили? В Донецке или Луганске, думаю, не поверит никто, даже из самых наивных и благодушных граждан.

Федеральное агентство новостей /

Это только один пример, просто касающийся конкретных жизней миллионов человек. Просто не хочется увидеть Донбасс в формате Кампучии времен Пол Пота. А на Украине всяких «пол потиков» — пруд пруди.

К тому же нам памятен людоедский мем времен начала донбасской войны. Днепропетровский политик Борис Филатов, одна из многочисленных щупалец олигарха Игоря Коломойского, вывалил в эфир самый знаменитый свой тезис:

«Нужно давать любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать — вешать их надо потом».

Это он так по отношению к жителям праведно восставшего Донбасса высказался. Тоже, знаете ли, проблеск искренности в беспросветной мгле украинской политики. С каким знаком эта искренность — это второй вопрос.

В высказывание Филатова как-то сразу и безоговорочно веришь — думаю, так и будет, если допустить. И Данилову с его неприятием Минских соглашений веришь тоже — так киевская верхушка решила, так и действует. А, например, в миролюбие, простите за кефирный термин, в конструктивный подход, в договороспособность Украины — нет почему-то. Почему? Понятия не имею. Наверное, так сложилось исторически, за последние семь-восемь военных лет. Накоплен гигантский негативный опыт.