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Лысую Ларису Долину на новом фото сравнили с Шамаханской царицей

Общество
Лысую Ларису Долину на новом фото сравнили с Шамаханской царицей
instagram.com  /  @ larisa_dolina_

Москва, 1 февраля. Знаменитая певица Лариса Долина предстала перед поклонниками в новом образе. На кадрах она была лысой, чем сильно удивила интернет-пользователей.

Артиста поучаствовала в необычной фотосессии. Она была в элегантном платье благородного оттенка с открытыми плечами. Ей сделали яркий макияж, подчеркнув темными оттенками губы и глаза. На лысую голову звезда сцены надела диадему с камнями.

«Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно все-таки, как меня видят художники. Листайте и пишите, понравилось ли!» — написала артистка на своей странице в Instagram, комментируя фотографии.

Лысую Ларису Долину на новом фото сравнили с Шамаханской царицей
instagram.com / @larisa.dolina.official

Пользователи Сети были ошеломлены таким неожиданным и смелым выбором 66-летней певицы. Некоторые ужаснулись от эксперимента, другие, напротив, пришли в восторг и сравнили исполнительницу с Шамаханской царицей.

«Шамаханская царица из «Трех богатырей», но здесь судьба немного иная»;

«Лариса Александровна, это невероятно красиво! Эстетика 100%! Снежная королева!»;

«Редко кому идет отсутствие волос. Но вы прям шикарная на этих фото», — пишут фолловеры.

Лариса Долина, не смотря на свой «солидный» возраст, продолжает экспериментировать со внешностью. Артистка не боится меняться и показывает результаты своих преображений поклонникам. Постройневшая звезда недавно разместила кадр в компании Леонида Агутина и Владимира Преснякова.

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фото соцсети долина
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