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Тунис повысил цены на нефтепродукты

Весь мир
Тунис повысил цены на нефтепродукты
Федеральное агентство новостей  / 

Тунис, 1 февраля. Министерство промышленности, энергетики и шахт республики объявило о повышении цен на нефтепродукты, включая бензин и газолин. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

В заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства, говорится, что стоимость одного литра бензина увеличится на 50 миллим (около 1,4 рубля).

Министерство объяснило решение глобальным ростом стоимости сырой нефти. Цена за баррель достигла рекордного уровня, впервые за последние семь лет преодолев порог в 90 долларов.

«Каждое увеличение на один доллар за баррель приводит к необходимости дополнительного финансирования сферы углеводородов, электричества и газа в размере 140 миллионов динаров (порядка 3,7 млрд рублей — Прим. ФАН) в год», — говорится в заявлении.

Несмотря на корректировку стоимости, уровень поддержки различных нефтепродуктов остается высоким при текущем уровне мировых цен. На днях власти республики заявляли о намерениях пересмотреть систему субсидий после 2022 года в рамках планирования реформ по спасению государственных финансов.

Ранее министр торговли объяснила исчезновение в стране субсидируемых правительством продуктов контрабандой. Манная крупа и растительное масло из Туниса появились на прилавках соседней Ливии.

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нефть тунис
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