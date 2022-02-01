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Поселки для медиков будут строить в Московской области
Общество
Поселки для медиков будут строить в Московской области
Невские Новости  /  Анастасия Кузьмина

Москва, 1 февраля. В четырех подмосковных городских округах начинаются работы по созданию поселков для медицинских работников, которым будут предоставляться бесплатные земельные участки. Первые поселки будут готовы в октябре 2022, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что в условиях пандемии профессия врача стала еще более востребованной, и что решение о предоставлении бесплатных участок медикам своевременно.

Такие участки получат 542 врача. Новые поселки будут строиться в Ступино, Домодедово, Богородском и Сергиево-Посадском городских округах.

Зампред правительства и министра здравоохранения Светлана Стригункова уточила, что в ходе реализации программы 350 медицинских работников уже получили земельные участки, больше всего в Домодедово, Дмитрове, Воскресенске и Павловском Посаде.

Ранее ФАН рассказывал о дополнительных выплатах, которые могут получить медики Подмосковья. Денежные средства перечисляются участникам программы «Приведи друга».

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