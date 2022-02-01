Политолог Илларионов: Байден спасает рейтинг за счет мифов о «вторжении ВС РФ» на Украину

Вашингтон, 1 февраля. Информационная кампания вокруг якобы готовящегося «вторжения ВС РФ» на Украину нужна Белому дому ради поднятия рейтингов президента США Джо Байдена, о чем заявил политолог Андрей Илларионов.

США не намерены сбавлять обороты информационной кампании, раздутой вокруг «наступления российских войск» на Украину. В интервью телеканалу «Украина 24» политолог Андрей Илларионов выразил уверенность в том, что эта шумиха нужна Белому дому ради спасения рейтингов Байдена и его партии.

«Рейтинги нынешнего президента Соединенных Штатов Америки рухнули, и все наблюдатели стали дружно говорить о том, что на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 22-го года Демократическую партию ожидает полномасштабный разгром со стороны Республиканской партии», — рассудил эксперт.

Американские политтехнологи не придумали ничего нового и предложили Байдену пиариться за счет роли миротворца, спасшего Европу едва ли не от третьей мировой войны. Такой миф может не только подправить имидж Байдена, но и привести его партию к победе на выборах и Нобелевской премии мира. Усилиями Белого дома и была вызвана волна публикаций западных СМИ о якобы «скором наступлении ВС РФ на Украину».

При этом в Кремле все подобные заявления называют вбросами. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия никогда не угрожала безопасности Украины в отличие от президента Владимира Зеленского.

Похожую точку зрения выражал и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его мнению, представители Запада преследуют собственные корыстные устремления, когда сообщают о некой «российской агрессии», сообщил RT.