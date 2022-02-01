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Российский посол Митрофанова исключила необходимость выхода Болгарии из НАТО

Политика
Российский посол Митрофанова исключила необходимость выхода Болгарии из НАТО
Россотрудничество

София, 1 февраля. Странам, вступившим в НАТО после 1997 года, не обязательно покидать военный блок. Об этом заявила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, комментируя требования Москвы по гарантиям безопасности.

Предложение России о том, чтобы Североатлантический альянс вернулся на позиции 1997 года, вовсе не означает требование выхода из него, подчеркнула дипломат. В частности, о Болгарии вообще речи не идет, поскольку на территории страны отсутствуют базы НАТО.

«Речь вообще не идет о Болгарии, потому что сейчас у вас нет ни баз, ни стратегических наступательных вооружений», — пояснила Митрофанова.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ к «серьезному диалогу». По его словам, «военное наращивание» со стороны Москвы является необъяснимым фактором.

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