Российский посол Митрофанова исключила необходимость выхода Болгарии из НАТО

София, 1 февраля. Странам, вступившим в НАТО после 1997 года, не обязательно покидать военный блок. Об этом заявила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, комментируя требования Москвы по гарантиям безопасности.

Предложение России о том, чтобы Североатлантический альянс вернулся на позиции 1997 года, вовсе не означает требование выхода из него, подчеркнула дипломат. В частности, о Болгарии вообще речи не идет, поскольку на территории страны отсутствуют базы НАТО.

«Речь вообще не идет о Болгарии, потому что сейчас у вас нет ни баз, ни стратегических наступательных вооружений», — пояснила Митрофанова.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ к «серьезному диалогу». По его словам, «военное наращивание» со стороны Москвы является необъяснимым фактором.