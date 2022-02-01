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Сайт Transfermarkt включил «Зенит» в десятку самых дорогих клубов мира

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 14:15
Спорт
Сайт Transfermarkt включил «Зенит» в десятку самых дорогих клубов мира
fc-zenit.ru  /  Футбольный клуб «Зенит»

Санкт-Петербург, 1 февраля. Петербургская футбольная команда «Зенит» попала в десятку самых дорогих клубов мира. Российский ФК включил в топ специализированный портал Transfermarkt.

Рейтинг составляли по суммам, которые команда заплатила за новичков. «Зенит» оказался на девятой строчке с результатом 24,15 миллиона евро.

Лидером топа стал английский «Ньюкасл», потративший на игроков 102,1 миллиона евро. В первую пятерку вошли «Ювентус» (97,7 миллиона), «Барселона» (55 миллионов), «Ливерпуль» (45 миллионов) и «Эвертон» (37,5 миллиона). Кроме того, в топ-10 включили клубы «Астон Вилла» (30 миллионов), «Тоттенхэм» (29 миллионов), «Фиорентина» (28 миллионов) и «Уотфорд», который оказался в перечне ниже «Зенита» с цифрой 24,7 миллиона.

Ранее «Зенит» объявил о трансфере Сердара Азмуна в «Байер». Петербургский клуб поблагодарил игрока за невероятную результативность.

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футбол Зенит клуб
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