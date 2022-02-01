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Аналитик Аксенов назвал условия для диалога России и Великобритании неблагоприятными

Политика
Аналитик Аксенов назвал условия для диалога России и Великобритании неблагоприятными
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 февраля. Пакет антироссийских санкций Великобритании не окажет должного влияния на Россию, но сможет нанести сокрушительный удар по Соединенному Королевству. Так считает обозреватель «СП» Сергей Аксенов.

Аксенов уверен, что подобные действия со стороны Великобритании могут даже спровоцировать в Королевстве раскол. Дальнейшие попытки Лондона «отправить в локдаун» президента России Владимира Путина приведут к потере Глазго.

Сейчас Соединенное Королевство выступает в поддержку украинского государства на фоне возможного «нападения» с российской стороны. В это же время глава британского МИД Лиз Трасс намерена ввести жесткие ограничения против Москвы.

Ранее ФАН сообщал, что в феврале текущего года запланировано проведение переговоров между Россией и Великобританией. В Москву с рабочим визитом прибудет британский глава МИД Лиз Трасс. По мнению эксперта, условия для подобной встречи не благоприятны.

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Все новости / Политика / Аналитик Аксенов назвал условия для диалога России и Великобритании неблагоприятными
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