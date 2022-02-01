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Российские спортсмены из Петербурга получат по 5 млн рублей за золото Олимпиады в Пекине

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 14:14
Олимпийские игры 2022
Российские спортсмены из Петербурга получат по 5 млн рублей за золото Олимпиады в Пекине
twitter.com  /  Beijing 2022

Санкт-Петербург, 1 февраля. Россиян из Петербурга, которые будут представлять страну на Олимпиаде в Китае, ждет крупное денежное вознаграждение за призовые места. Медали будут оцениваться так же, как и на летних Играх в Токио.

За золото зимней Олимпиады в Пекине российским спортсменам заплатят по 5 миллионов рублей. Серебряная медаль оценивается в 2,5 миллиона, а за бронзу полагается 1,5 миллиона рублей, рассказал председатель петербургского комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь на пресс-конференции ТАСС.

Выплаты получат и олимпийцы, занявшие четвертое место — им полагается по 600 тысяч рублей. Кроме того, всем участникам Олимпиады выплатят по 50 тысяч.

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олимпиада спортсмены призы
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