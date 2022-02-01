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Певец Юрий Лоза: «Нужно бороться с Даней Милохиным и другими тиктокерами»
Шоу-бизнес
Певец Юрий Лоза: «Нужно бороться с Даней Милохиным и другими тиктокерами»
фото из личного архива Юрия Лозы  / 

Автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза сегодня празднует свой 68-й день рождения. В беседе с ФАН артист рассказал, что больше всего волнует его в последнее время.

Собеседник поделился подробностями того, как проводит свой день рождения. По его словам, праздник он проводит «сдержанно». Юрий Лоза также рассказал, с какими проблемами ему приходится сталкиваться в настоящее время.

«Я пытаюсь говорить что-то, меня блокируют на YouTube. Последний мой ролик был заблокирован. Вот сейчас выложил новую неожиданную песню. Говорят, Лоза песен не пишет. Песни пишутся! Еще бы не удаляли, не запрещали, тогда бы другое дело было, но они же боятся каждого моего слова», — пояснил собеседник ФАН.

Певец Юрий Лоза: Нужно бороться с Даней Милохиным и другими тиктокерами
instagram.com / @danya_milokhin

Кроме того, он указал, в какой из сфер жизни общества, на его взгляд, в наши дни настал глубокий кризис.

«Образование где у нас? Медицина где? Культура куда скатилась? Кто у нас сейчас герои? Тиктокеры! Помните фильм «Собачье сердце»? Там профессор Преображенский показывал Клима Чугункина в качестве экспоната. У нас же Даня Милохин приехал на экономический форум не в качестве обезьянки, а заставил политиков морды корчить. Кто там был главный — он или они? Он сейчас — лицо мировой культуры! Вот с чем надо бороться! Его должны были выставить на всеобщее обозрение и сказать: «Вот куда мы докатились!», а они начали прыгать, скакать. Я был на передаче у [Андрея] Малахова, где его [Милохина] облизывали, вставали в стойку, учились выполнять эти движения, которые молодежь называет танцем», — высказал свое мнение композитор.

Ранее певец Лев Лещенко в беседе с ФАН рассказал, как готовится к концерту по случаю своего юбилея. Артист также пожелал читателям Федерального агентства новостей счастья и вселенской любви.

Певец Юрий Лоза: Нужно бороться с Даней Милохиным и другими тиктокерами
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Шоу-бизнес / Певец Юрий Лоза: «Нужно бороться с Даней Милохиным и другими тиктокерами»
юрий лоза пмэф даня милохин
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