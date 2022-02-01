Виктор Сухоруков объяснил, почему Балабанов отказался снимать «Брат-3»

Москва, 1 февраля. Народный артист России Виктор Сухоруков предлагал режиссеру Алексею Балабанову снять третью часть фильма «Брат». Когда именно он подошел к кинематографисту с этой инициативой, неизвестно. Это было уже после смерти Сергея Бодрова — младшего, исполнившего роль Данилы Багрова.

По словам Сухорукова, был день рождения, когда он пришел к пьяному Балабанову с идеей о продолжении культового фильма. Артист не просто предложил снять новую картину, но и придумал сюжет для ленты. Он предлагал сделать героем брата Данилы, который его ищет после спасения из американской тюрьмы. В конце, когда братья идут навстречу друг другу, кто-то стреляет в спину Виктора.

Сухоруков указал, что хотел «оживить» Бодрова, который погиб в 2002 году. К тому же было много материала, снятого еще при работе над первыми двумя частями картины. Однако Балабанов наотрез отказался сниматься еще один фильм о Багрове, пишет «Культуромания».

«Леша сказал такую фразу: «Пусть делает кто хочет, что хочет, я этого делать не буду, я не знаю этого времени», — заявил Сухоруков в шоу «Вечерний Ургант».

Алексея Балабанова не стало 18 мая 2013 года. Кинематографисту было 54 года. ФАН собрал главные картины режиссера, который он снял за 25 лет кинокарьеры.