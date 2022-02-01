Актера Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой

Москва, 1 февраля. Знаменитого актера театра и кино Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище во вторник. Звезда фильмов «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию» покоится рядом с женой.

Церемония прощания с легендарным актером проходила в Центральной клинической больнице Управления делами президента России. На закрытом мероприятии присутствовали родные и близкие Куравлева. Друзья, пришедшие проводить актера в последний путь, высказали много теплых слов о покойном, отметив его чувство юмора и глубину души.

После прощания процессия направилась на Троекуровское кладбище. Там состоялась церемония погребения. Куравлева похоронили рядом с супругой, которой не стало в 2012 году.

Для коллег и поклонников, родных и близких уход из жизни артиста стал большим ударом. Звезды советского кинематографа не стало 30 января. Последние недели своей жизни он лежал в больнице, а незадолго до смерти его перевели в хоспис. Артист умер от остановки сердца.