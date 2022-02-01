Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 15:06
15:04
Экономика
Финансовые потери и череда банкротств: что остановит рост цен на жилье
15:03
Происшествия
Вооруженный подросток проник в школу Отто Хана в Гамбурге
15:01
Экономика
Польша и Украина обсуждают строительство газопровода в ближайшем будущем
15:01
Шоу-бизнес
Кадр с Чернышевым в машине спровоцировал слухи об изменении Заворотнюк до неузнаваемости
14:57
Армия
Премьер-министр Венгрии Орбан: никто в Европе не хочет войны
14:54
Общество
Понасенков хочет отсудить квартиру у историка Соколова и организовать там музей
14:52
Происшествия
Мужчину госпитализировали с переломом ноги после падения в шахту лифта на Архивной
14:51
Армия
Зеленский намерен отменить призыв на срочную службу в ВСУ с 2024 года
14:50
Политика
Путин сообщит премьеру Венгрии Орбану о переговорах России и Запада по безопасности
14:48
Происшествия
Охранник бара брызнул из баллончика в лицо посетителю и жестоко избил его в Кемеровской области
Все новости

Актера Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 14:10
Общество
Актера Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой
Global Look Press  /  Комсомольская Правда/Global Look Press

Москва, 1 февраля. Знаменитого актера театра и кино Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище во вторник. Звезда фильмов «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию» покоится рядом с женой.

Церемония прощания с легендарным актером проходила в Центральной клинической больнице Управления делами президента России. На закрытом мероприятии присутствовали родные и близкие Куравлева. Друзья, пришедшие проводить актера в последний путь, высказали много теплых слов о покойном, отметив его чувство юмора и глубину души.

После прощания процессия направилась на Троекуровское кладбище. Там состоялась церемония погребения. Куравлева похоронили рядом с супругой, которой не стало в 2012 году.

Для коллег и поклонников, родных и близких уход из жизни артиста стал большим ударом. Звезды советского кинематографа не стало 30 января. Последние недели своей жизни он лежал в больнице, а незадолго до смерти его перевели в хоспис. Артист умер от остановки сердца.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Актера Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой
похороны троекуровское кладбище куравлев
Комментировать