В Москву прибыл вестник европрагматиков, не желающих конфронтации с Россией

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН, генеральный директор Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы» Николай Межевич объяснил, почему на фоне возросшей антироссийской риторики и усиливающейся милитаризации стран Восточной Европы Евросоюз отправил на переговоры в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Николай Межевич уверен, что на переговорах президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, помимо вопросов, касающихся двусторонних отношений, будут обсуждаться темы европейской и глобальной безопасности. И то, что переговорщиком от ЕС выступает Орбан, по мнению эксперта, свидетельствует о попытках европейской дипломатии выработать прагматичный подход в отношениях с РФ.

По словам политолога, Венгрия одна из немногих стран Евросоюза, которая развивает с Россией нормальные отношения, невзирая на проблемы прошлого.

«Всем известно, что президент Орбан относится к числу людей, которые старались никогда не делать жестких антироссийских высказываний, тем более личных выпадов в адрес президента России», — отметил политолог.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Взвешенная позиция президента Венгрии делает его персоной, которая может вести переговоры с РФ по существу проблем.

«Венгрия не испытывает особо теплых чувств к Москве по целому ряду причин, однако венгры не считают, что конфликт с Россией является лучшим выходом из положения. Они ясно представляют, что Венгрия победителем в этом конфликте точно не будет, что она будет в ряду пострадавших. Понятно, что вся Европа будет в числе пострадавших, до Франции включительно, причем самыми пострадавшими будут самые крикливые: Эстония, Латвия, Литва, Польша», — отметил Николай Межевич.

Венгрия отражает позицию тех стран ЕС, которые понимают серьезность заявлений РФ по проблемам международной безопасности. По словам эксперта, венгры уверены в своих силах и не хотят быть заложниками той политики, которую ведут в Европе США. Знаковым в этом плане эксперт считает отказ министра обороны Венгрии Тибора Бенке в размещении дополнительных сил НАТО на территории страны. Он заявил, что передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что Москва хочет напасть на Киев.

Вместе с тем политолог не думает, что среди европейских элит возобладал курс на выстраивание с РФ долгосрочных конструктивных отношений. По его мнению, там по-прежнему доминируют русофобские настроения.

«Факт этой встречи вызывает дикую истерику у тех в Европе, кто хотел бы, чтобы украинцы убили последнего русского, а русские убили последнего украинца», — заявил Николай Межевич.

Очередным проявлением деструктивной политики США эксперт назвал приказ Госдепа семьям дипломатов покинуть Минск. Ни к каким серьезным последствиям эта мера, по его мнению, не приведет.

«Это блеф, попытка США сыграть на обострение. То же самое мы можем услышать по Москве в любой момент. Идет игра на обострение по всем направлениям, даже тем, где у США нет никакого преимущества. Я имею в виду ситуацию с ограничениями работы российского дипломатического корпуса в Вашингтоне и Нью-Йорке», — пояснил политолог.

По его словам, раскручивая дипломатические скандалы, США хотят заставить Россию заявить о разрыве отношений, но этого они вряд ли добьются.