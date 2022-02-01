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Пользователи бурно обсуждают внешность постаревшего Тимати

Общество
Пользователи бурно обсуждают внешность постаревшего Тимати
holostyak.tnt-online.ru  /  Официальный сайт телеканала ТНТ

Москва, 1 февраля. Новая фотография рэпера Тимати с сыном Ратмиром удивила поклонников артиста. Пользователи обратили внимание, что певец стал выглядеть значительно старше своих лет.

Интернет-пользователи отметили, что Тимати на фотографиях, которые публикуют знакомые артиста, выглядит иначе. Недавно исполнитель появился на странице в Instagram своей матери Симоны, которая отвечала на вопросы подписчиков.

Она разместила снимок, на котором Тимати позирует с младшим наследником. На фото 38-летний рэпер выглядит старше своих лет. Некоторые подписчики даже признали в мужчине сердцееда.

«А что с его лицом?»;

«Тиман постарел, или мне кажется?!»;

«Может, просто неудачное фото, чего вы все налетели?!» — бурно обсуждают внешность «постаревшего» исполнителя.

Пользователи бурно обсуждают внешность постаревшего Тимати
Prt Scr instagram.com / @simona280

Сам Тимати не обращает внимания на негатив в свой адрес. Он умалчивает о своей личной жизни после нескольких провальных отношений. Артист в разное время был женихом моделей Алены Шишковой и Анастасии Решетовой. Но ни с одной из них так и не дошел до загса. При этом обе женщины подарили артисту наследников. Шишкова родила дочь Алису, а Решетова — сына, которого назвали в честь погибшего друга экс-участника «Фабрики звезд».

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фото соцсети тимати
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