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Политолог Погребинский не исключил новые протесты на Украины из-за проблем в экономике

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 14:34
Политика
Политолог Погребинский не исключил новые протесты на Украины из-за проблем в экономике
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 1 февраля. Украину может захлестнуть волна новых протестов, поскольку ситуация в экономике страны становится взрывоопасной.

Такое мнение выразил киевский политолог Михаил Погребинский, рассуждая о нарастающих противоречиях в отношениях между Украиной и США. По его словам, риторика американских властей начала вступать в противоречие с интересами украинского лидера Владимира Зеленского.

Эксперт раскрыл неудобную для Зеленского правду о том, что обстановка на Украине грозит привести к новым протестам. Вашингтон своими действиями ослабил гривну и заставил финансовые активы покинуть страну. Теперь киевские власти вынуждены искать решение проблем в бюджете, отметил Погребинский.

«Эта игра США идет вразрез с интересами самого Зеленского», — констатировал политолог.

Политолог Погребинский не исключил новые протесты на Украины из-за проблем в экономике
president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Несмотря на ухудшение ситуации, глава Украина пытается перечить своему американскому коллеге Джо Байдену. По всей видимости, Зеленский увидел в этой кампании Соединенных Штатов личную угрозу, предположил Погребинский.

Как стало известно ранее, политолог раскрыл истинную причину страха Зеленского перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Погребинский допустил, что именно это и заставило украинского лидера отказаться от поездки в Москву.

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