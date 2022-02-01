Немецкий депутат Бистрон назвал виновного в ухудшении отношений России и Запада

Берлин, 1 февраля. Европа под давлением США сама разжигает конфронтацию с Россией, однако пытается выставить виноватой в сложившейся ситуации именно Москву. Такое заявление во время выступления в бундестаге сделал немецкий политик, депутат партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон.

Политик подчеркивает, что обвинения в нагнетании ситуации в адрес РФ совершенно неоправданны. По его словам, если конфликтная ситуация и возникла, то Евросоюз и США виноваты в ней не меньше, а даже больше России.

«Что вы тут делаете с разжиганием войны? С распространением паники? Неправда, что конфронтация исходит только от России. В этом всегда виноваты минимум двое, а иногда и трое. Сам с собой никто не спорит. А третий актер в этом — это наш "розовый слон", то есть американцы. Вы ведь об этом ни слова не говорите», — заявил Бистрон.

Немецкий депутат напомнил, что именно Соединенные Штаты угрожают России санкциями и прочими мерами, вынуждая РФ защищаться. При этом, как отмечает политик, очевидно, что Вашингтон в данной ситуации вовсе не пытается защитить Европу, как он это представляет, а лишь преследует собственные экономические и политические интересы.

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«США говорят совершенно открыто о том, что хотят отрезать Россию от платежной системы SWIFT, наложить эмбарго на российские товары, остановить газ, идущий из РФ в Европу. А потом они будут продавать свой дорогой сланцевый газ, и станут выставлять это, как помощь американцев европейцам», — высказался депутат.

Политик подчеркивает, что все обвинения в адрес России в том, что она пытается дестабилизировать ЕС, не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, и для России, и для Евросоюза гораздо выгоднее сотрудничать, нежели устраивать бессмысленные конфронтации.

«Я уже не могу слышать эти слова о том, что Россия хочет дестабилизировать Европу. По факту, в них нет никакой правды. У России есть ресурсы, а у нас есть только ноу-хау. Так что это ведь в интересах Европы и в интересах всех стран Евросоюза сотрудничать и работать вместе с Россией. Также это и в интересах России», — подчеркнул депутат бундестага Петр Бистрон.

Депутат, бывший глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Грегор Гизи, ранее заявил, что страны НАТО не только обманули Россию, но и продолжают нагнетать ситуацию, выдвигая при этом необоснованные обвинения в адрес Москвы.