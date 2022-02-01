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Неизвестные боевики напали на больницу в Сабрате
Весь мир
Неизвестные боевики напали на больницу в Сабрате
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Сабрата, 1 февраля. Главный врач одной из больниц Ливии приостановил работу медучреждения после нападения. Об этом сообщает издание «218tv».

В понедельник, 31 января, группа боевиков ворвалась в больничное крыло с оружием, угрожая присутствующим расправой. Они ограбили пациентов и потребовали отдать медикаменты, после чего скрылись в неизвестном направлении.

«Главврач осудил нападение на больницу и раскритиковал министерство внутренних дел переходного Правительства национального единства, которое неспособно обеспечить защиту медучреждения», — говорится в сообщении.

Медперсонал возложил всю ответственность на МВД ПНЕ за нанесенный ущерб. Врачи отказались возобновлять работу, пока службы безопасности не обеспечат должную защиту медицинского учреждения.

Энергетическая компания Ливии также терпит убытки в результате преступлений со стороны вооруженных группировок на западе страны. Руководство призвало министерство внутренних дел остановить нападения на линии электропередач.

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больница ливия сабрата
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