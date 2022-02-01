Неизвестные боевики напали на больницу в Сабрате

Сабрата, 1 февраля. Главный врач одной из больниц Ливии приостановил работу медучреждения после нападения. Об этом сообщает издание «218tv».
В понедельник, 31 января, группа боевиков ворвалась в больничное крыло с оружием, угрожая присутствующим расправой. Они ограбили пациентов и потребовали отдать медикаменты, после чего скрылись в неизвестном направлении.
«Главврач осудил нападение на больницу и раскритиковал министерство внутренних дел переходного Правительства национального единства, которое неспособно обеспечить защиту медучреждения», — говорится в сообщении.
#مستشفى_صبراتة يُعلّق العمل بعد اعتداء مسلح#218NEWS https://t.co/V8mGTK6CRv— 218NEWS (@218news) February 1, 2022
Медперсонал возложил всю ответственность на МВД ПНЕ за нанесенный ущерб. Врачи отказались возобновлять работу, пока службы безопасности не обеспечат должную защиту медицинского учреждения.
Энергетическая компания Ливии также терпит убытки в результате преступлений со стороны вооруженных группировок на западе страны. Руководство призвало министерство внутренних дел остановить нападения на линии электропередач.