Неизвестные боевики напали на больницу в Сабрате

Сабрата, 1 февраля. Главный врач одной из больниц Ливии приостановил работу медучреждения после нападения. Об этом сообщает издание «218tv».

В понедельник, 31 января, группа боевиков ворвалась в больничное крыло с оружием, угрожая присутствующим расправой. Они ограбили пациентов и потребовали отдать медикаменты, после чего скрылись в неизвестном направлении.

«Главврач осудил нападение на больницу и раскритиковал министерство внутренних дел переходного Правительства национального единства, которое неспособно обеспечить защиту медучреждения», — говорится в сообщении.

Медперсонал возложил всю ответственность на МВД ПНЕ за нанесенный ущерб. Врачи отказались возобновлять работу, пока службы безопасности не обеспечат должную защиту медицинского учреждения.

Энергетическая компания Ливии также терпит убытки в результате преступлений со стороны вооруженных группировок на западе страны. Руководство призвало министерство внутренних дел остановить нападения на линии электропередач.