Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 15:05
15:04
Экономика
Финансовые потери и череда банкротств: что остановит рост цен на жилье
15:03
Происшествия
Вооруженный подросток проник в школу Отто Хана в Гамбурге
15:01
Экономика
Польша и Украина обсуждают строительство газопровода в ближайшем будущем
15:01
Шоу-бизнес
Кадр с Чернышевым в машине спровоцировал слухи об изменении Заворотнюк до неузнаваемости
14:57
Армия
Премьер-министр Венгрии Орбан: никто в Европе не хочет войны
14:54
Общество
Понасенков хочет отсудить квартиру у историка Соколова и организовать там музей
14:52
Происшествия
Мужчину госпитализировали с переломом ноги после падения в шахту лифта на Архивной
14:51
Армия
Зеленский намерен отменить призыв на срочную службу в ВСУ с 2024 года
14:50
Политика
Путин сообщит премьеру Венгрии Орбану о переговорах России и Запада по безопасности
14:48
Происшествия
Охранник бара брызнул из баллончика в лицо посетителю и жестоко избил его в Кемеровской области
Все новости

Новый документальный фильм об убийстве семьи Романовых вышел на Первом канале

Общество
Новый документальный фильм об убийстве семьи Романовых вышел на Первом канале
wikipedia.org  /  PD

Москва, 1 февраля. Первый канал выпустил новый документальный фильм «Дело Романовых. Следствием установлено…», посвященный расследованию убийства царской семьи. Премьера состоялась 30 января.

Следствие находится на завершающей стадии. Через несколько месяцев будут представлены результаты работы криминалистов, которые вели это дело с 2015 года. Если церковь согласится с мнением экспертов, то останки будут признаны телами императорской семьи.

«Смывы следов бурого вещества на этой рубашке нам позволили выделить ДНК-профиль Николая Романова, а дальше у нас произошла идентификация останков из захоронения в Екатеринбурге. Мы нашли, что у нас есть генотип Николая Романова, который сочетается с детьми, с погибшими девочками, на уровне отец-дочь», — пояснила замруководителя отдела медико-биологических исследований Главного управления криминалистики СК России Светлана Фролова.

В киноленте, помимо интервью с экспертами, зрители могли увидеть легендарные кадры царской семьи, снятые при жизни Романовых. На коротких хроникальных видео присутствуют Николай II с женой и детьми, которых запечатлели в официальной обстановке и во время отдыха.

Ранее Следственный комитет России подтвердил подлинность найденных останков императорской семьи. Указано, что выводы следствия сегодняшних дней совпали с итогами историко-архивной экспертизы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Новый документальный фильм об убийстве семьи Романовых вышел на Первом канале
романовы следствие документальный фильм
Комментировать