Новый документальный фильм об убийстве семьи Романовых вышел на Первом канале

Москва, 1 февраля. Первый канал выпустил новый документальный фильм «Дело Романовых. Следствием установлено…», посвященный расследованию убийства царской семьи. Премьера состоялась 30 января.

Следствие находится на завершающей стадии. Через несколько месяцев будут представлены результаты работы криминалистов, которые вели это дело с 2015 года. Если церковь согласится с мнением экспертов, то останки будут признаны телами императорской семьи.

«Смывы следов бурого вещества на этой рубашке нам позволили выделить ДНК-профиль Николая Романова, а дальше у нас произошла идентификация останков из захоронения в Екатеринбурге. Мы нашли, что у нас есть генотип Николая Романова, который сочетается с детьми, с погибшими девочками, на уровне отец-дочь», — пояснила замруководителя отдела медико-биологических исследований Главного управления криминалистики СК России Светлана Фролова.

В киноленте, помимо интервью с экспертами, зрители могли увидеть легендарные кадры царской семьи, снятые при жизни Романовых. На коротких хроникальных видео присутствуют Николай II с женой и детьми, которых запечатлели в официальной обстановке и во время отдыха.

Ранее Следственный комитет России подтвердил подлинность найденных останков императорской семьи. Указано, что выводы следствия сегодняшних дней совпали с итогами историко-архивной экспертизы.