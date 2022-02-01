Условия рынка: как современный мир делает российский бизнес социально ответственным

Социально ответственное поведение бизнеса — это ответ на условия современной мировой экономики. «Хорошим» компаниям — «плюшки» в виде инвестиций и предоставления возможностей развития, «плохишам» — отказ в кредитах и прочие ограничения. Об этом в беседе с ФАН рассказал генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.

Современный бизнес должен заниматься не только вопросами собственной прибыли, но и делать мир вокруг лучше. Это кратко описывает принципы социально-ответственного предпринимательства, которые развиваются глобально уже не один десяток лет. Как отметил эксперт, в России данные подходы стали популярны и востребованы относительно недавно.

«Речь идет о том, что любая современная компания должна ответственно подходить к трем вещам — это экология, общество, управление. Отсюда и родилась аббревиатура, которую сейчас можно часто встретить, — ESG. E — экология, забота об окружающей среде, S — взаимодействие с сотрудниками, клиентами и обществом в целом, G — стандарты корпоративного управления, предусматривающие следование этим принципам с партнерами по бизнесу», — объяснил специалист.

Такой подход, по его словам, в настоящее время становится не просто популярным, он необходим. На Западе и частично в России банковские структуры и инвестиционные компании все чаще рассматривают возможность предоставления кредитов или инвестиций только тем организациям, которые проводят ESG–повестку.

«В 2020–2021 годах очень ярко проявился тренд, когда нефтяные или газовые компании не могут получить средства для развития, если не имеют стратегических планов ESG. Поэтому в настоящее время экологическая составляющая, социальные проекты, выстраивание вертикали взаимодействия с партнерами становятся неотъемлемой частью планов развития многих компаний. В России это в основном крупнейшие представители нефтегазового сектора — «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Новатэк», — а также организации, дающие большую нагрузку на экологию вследствие специфики деятельности. Чаще всего это химические предприятия, а также компании из сектора производства металлов», — привел пример Голубев.

Из личного архива Сергея Голубева /

Он объяснил, что сама по себе ESG-стратегия появилась как один из шагов по достижению целей устойчивого развития. Подразумевается, что человечество в данный момент вступило в фазу, когда необходимо кардинально менять подходы предпринимательства в мировом масштабе. Этого требуют изменение климата, сокращение мировых запасов различного сырья, рост социального неравенства в обществе вследствие неравномерного распределения доходов.

«Вот и считается, что, соблюдая ESG-повестку, компании непосредственно будут влиять на описанные проблемы, меняя мир к лучшему. А государства всеми способами должны стимулировать компании развивать такие проекты. По факту бизнес подталкивают к заботе об экологии и обществе, поощряя инвестиции для организаций, имеющих серьезную социально ориентированную стратегию», — заключил Голубев.

Тем временем в Великобритании ради удобства сотрудников несколько компаний решили перейти на четырехдневную рабочую неделю. Это не приведет к снижению зарплаты сотрудников, при этом руководство компаний ожидает, что вырастет производительность труда и удовлетворенность персонала своей работой.