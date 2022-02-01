Опубликованы предсказания болгарской провидицы Ванги о смерти знаменитостей

София, 1 февраля. Болгарская слепая провидица Ванга сделала множество предсказаний, часть из которых касается смерти знаменитых личностей.

Ванга «видела» трагедии, связанные с внезапной смертью, убийством или несчастным случаем. Многие из ее предсказаний сбылись, в том числе и пророчество о собственной смерти.

О покушении на 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди Ванга предупредила за четыре месяца до предполагаемого происшествия. Главу Белого дома убили 22 ноября 1963 года, несмотря на принятые меры. В его смерти обвинили Ли Харви Освальда, который был застрелен через два дня.

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Болгарская провидица предсказала смерть в королевской семье во время трансляции церемонии бракосочетания принца Чарльза с Дианой Спенсер.

«Эта свадьба убьет девочку», — предрекла в тот момент Ванга.

Принцесса Диана была популярна у народа, ею восхищались и завидовали. Леди Ди погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года. Примечательно, что Ванга предрекла свою смерть за год до гибели Дианы, провидица скончалась 11 августа 1996 года.

Федеральное агентство новостей

Убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди слепая пророчица предсказала за 15 лет до трагедии. Ванга увидела смерть дочери Махатмы Ганди из-за платья оранжевого цвета.

«Платье. Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне желто-оранжевое платье», — звучало в пророчестве.

Индиру Ганди убили 31 октября 1984 года, на ней было сари шафранового цвета. Премьер-министр не надела под него бронежилет, ее застрелили собственные телохранители — восемь пуль унесли жизнь известного политика.

Соотечественник Ванги психиатр Никола Шипковенски мечтал изучить мозг пророчицы после ее смерти, однако ясновидящая заявила, что у него ничего не выйдет, так как он умрет раньше. Ученый, автор документального фильма «Феномен», скончался 8 апреля 1976 года, Ванга пережила его на 20 лет.

Феноменальные способности Ванги попыталась объяснить с научной точки зрения нейрофизиолог, академик РАН Наталья Бехтерева во время визита в Болгарию в 1989 году. Визит к провидице Бехтерева подробно документировала, в дальнейшем записки легли в основу книги «Магия мозга и лабиринты жизни».