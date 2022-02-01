Станислав Поздняков озвучил медальный план сборной России на ОИ в Пекине

Москва, 1 февраля. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал медальный план национальной команды на зимних Играх 2022 года.

Станислав Поздняков заявил о наличии «определенного оптимизма» в преддверии старта Олимпиады в Пекине. Президент ОКР рассказал пресс-службе организации, какие цели ставятся перед национальной командой на ОИ-2022.

«Не все соревнования удалось провести, не на всех смогли выступить сильнейшие. Это вносит в прогнозы определенную погрешность. Что касается нашего видения, российская команда способна достичь результата в 30 медалей, и на эту цифру мы будем ориентироваться», — подчеркнул Поздняков.

Зимняя Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на турнире под флагом ОКР.