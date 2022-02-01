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«Рабочая сила»: премьер Польши Моравецкий увидел плюсы в отъезде людей с Украины
Экономика
«Рабочая сила»: премьер Польши Моравецкий увидел плюсы в отъезде людей с Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова к наплыву беженцев с Украины в случае обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает издание «Левый берег».

Премьер-министр заявил, что на данном этапе ситуация с беженцами не рассматривается польскими властями как угроза. При этом он сравнил украинских беженцев с трудовыми мигрантами, которые «как дешевая рабочая сила никогда не помешают Польше».

«Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище, а польские предприниматели ценят украинских работников. Ожидается, что потребуется еще больше рук. Постоянные заверения в поддержке суверенитета Украины — это, конечно, хорошо, но дешевая рабочая сила никогда не помешает», — сказал Моравецкий.

«Рабочая сила»: премьер Польши Моравецкий увидел плюсы в отъезде людей с Украины
Global Look Press / DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago/www.imago-images.de

Ранее о возможном бегстве украинцев из собственной страны заявлял и другой польский чиновник — вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик. В эфире TV Republica он сообщил, что если на Украине вспыхнет конфликт, то на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев оттуда. Он пояснил, что Варшава должна быть готова к худшему сценарию.

«Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные, но мы должны быть готовы к черному сценарию», — заявил Вонсик.

Украина занимает восьмое место в мире по количеству граждан, которые выезжают на работу за границу. Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции (World Migration Report 2022). Ее показатель — 5,5-6 миллиона человек. Самой популярной остается Польша, которую выбрали более 1,5 млн украинцев.

Украинский экономист, политический эксперт Андрей Головачев заявил, что ряды трудовых мигрантов скоро могут пополнить и киевские чиновники, которые громче всех призывают к конфликту в Донбассе.

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