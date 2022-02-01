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В Марий Эл создадут Школу креативных индустрий
Общество
В Марий Эл создадут Школу креативных индустрий
Невские Новости  / 

Йошкар-Ола, 1 февраля. Министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константин Иванов рассказал, каким будет новое образовательное заведение.

По словам Иванова, Школа креативных индустрий будет создана на базе Колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая в Йошкар-Оле. Еще в прошлом году в состав Колледжа вошла гимназия для одаренных детей, теперь на ее третьем этаже после масштабной модификации пространства расположится Школа креативных индустрий, которая начнет свою работу с начала нового учебного года, сообщает «МедиаПоток».

Под Школу будет выделено около 1000 квадратных метров. Этого хватит, чтобы разместить 6 студий креативных индустрий: звукорежиссуры, анимации и 3D-графики, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства, дизайна, интерактивных цифровых технологий. Поставлена задача создать такие условия, чтобы дети получали образование на новом современном уровне. Учебный план нового заведения рассчитан на 3 года, за это время обучение там пройдут 600 ребят.

Ранее ФАН сообщил о планах властей Хакасии создать Школу креативных индустрий. На реализацию данного проекта уже выделено 60 миллионов рублей из федерального бюджета, приобретено современное спецоборудование. Планируется приступить к набору преподавательского состава.

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школа образование креатив
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