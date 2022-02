Индийское искусство выходит на рынок NFT

Пекин и Нью-Дели практически одновременно провели саммиты с главами стран Центральной Азии; Индия воздержалась от голосования по Украине в ООН; Маврикий закупит у Индии вертолеты для полицейских сил; индийские аукционисты начали продавать предметы искусства в форме NFT; Индия и Пакистан пришли к соглашению о поставках пшеницы в Афганистан. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Голосование по Украине в ООН

Индия поддержала Москву на открытом заседании Совета Безопасности ООН по Украине, заявив, что должны быть приняты во внимание «законные интересы безопасности всех стран» и призвав к немедленной деэскалации напряженности путем диалога. С инициативой провести заседание по ситуации вокруг Украины выступили США. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет обсудить якобы «угрожающее поведение» Москвы по отношению к Украине и «наращивание» российского военного присутствия на границе.

Десять стран проголосовали за проведение встречи, в то время как Китай и Россия выступили против. Индия, Габон и Кения воздержались, что в данном контексте рассматривается как голос против.

На прошлой неделе Нью-Дели впервые отреагировал на кризис, который наблюдатели назвали «самой низкой точкой отношений США и России со времен окончания холодной войны».

«Мы призываем к мирному урегулированию ситуации посредством постоянных дипломатических усилий», — сказал 28 января представитель МИД Индии.

В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций заявление индийского посланника было гораздо более подробным и недвусмысленно поддержало опасения Москвы по поводу Украины.

«Индия заинтересована в поиске решения, которое может обеспечить немедленную деэскалацию напряженности с учетом законных интересов безопасности всех стран», — подчеркнул постоянный представитель Индии при ООН Т.С. Тирумурти в Нью-Йорке.

Он добавил, что дипломатический диалог является насущной необходимостью и приветствовал переговоры, проводимые в рамках Минских соглашений и «нормандского формата».

India Abstains From UN Security Council Vote To Discuss Ukraine Issue https://t.co/JDdnTLaVIG pic.twitter.com/Tv9iR0OCDv — NDTV News feed (@ndtvfeed) January 31, 2022

Объясняя интересы Индии, Тирумурти напомнил, что на Украине проживает значительная индийская община.

«Более двадцати тысяч индийских студентов и граждан живут и учатся в разных частях Украины, в том числе в ее приграничных районах. Их благополучие имеет для нас первостепенное значение», — сказал он.

Саммиты с Центральной Азией

Китайско-индийское соперничество за Центральную Азию обострилось после того, как Пекин объявил о виртуальном саммите с участием президентов пяти центральноазиатских государств. Мероприятие прошло всего за два дня до того, как премьер-министр Нарендра Моди возглавил организованную Индией аналогичную встречу с теми же лидерами.

«Саммит имеет большое значение для всех сторон, чтобы оценить достижения и опыт отношений между Китаем и Центральной Азией, а также наладить координацию и составить планы будущего двустороннего взаимодействия», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

Крайне необычно, когда о таком событии объявляют всего за 24 часа до его начала.

Встреча Индия — Центральная Азия была запланирована намного заранее. Фактически, пять президентов должны были прибыть в Нью-Дели лично в качестве главных гостей на праздновании Дня Республики 26 января. Но всплеск случаев заболевания штаммом «Омикрон» вынудил их отменить визит, и было решено провести саммит онлайн.

Индия выдвинула предложение проводить подобные встречи каждые два года, и выразила готовность финансировать создание и работу специального секретариата для продвижения различных предложений о сотрудничестве. Сейчас в Индии и странах Центральной Азии действует механизм взаимодействия на уровне министров иностранных дел, которые общаются трижды в год. Нью-Дели предложил ввести аналогичный протокол для министров по торговле и связям, культуре и туризму, обороне и безопасности.

asia: China to hold its Central Asian meet ahead of India’s summit – Times of India -India News Cart https://t.co/tIDHuvpIyV — India News Cart (@IndiaNewsCart1) January 25, 2022

Пекин же во время своего мероприятия пообещал предоставить странам ЦА безвозмездную помощь в размере 500 миллионов долларов, увеличить число студенческих грантов и удвоить количество городов-побратимов.

Пшеница для Афганистана

Индия и Пакистан пришли к соглашению о транспортировке 50 000 тонн индийской пшеницы в Афганистан по сухопутному маршруту. Ожидается, что перевозка груза начнется в начале февраля. Нью-Дели и Исламабад почти два месяца занимались доработкой условий поставки.

Недавно Нью-Дели отправил по воздуху в Кабул третью партию гуманитарной помощи, в основном включавшую в себя жизненно важные медикаменты. За последние несколько десятилетий Исламабад редко, если вообще когда-либо, разрешал транзитные перевозки индийской помощи в Афганистан. В 2002 году власти Пакистана отклонили аналогичное предложение Индии — тогда афганское правительство столкнулось со схожим кризисом.

Талибы («Талибан»1 — террористические движение, запрещено в РФ) не только приветствовали предложение о поставках пшеницы в это «критическое время», но также запросили скорейшего одобрения акции у премьер-министра Имрана Хана. В соответствии с достигнутым сторонами соглашением, афганские грузовики, работающие в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), будут перевозить индийскую пшеницу с индийско-пакистанской границы в Афганистан.

India and Pakistan have finally arrived at an agreement to transport 50,000 MT of Indian wheat to Afghanistan through the land route that passes through the Attari-Wagah border.

India ready to ship wheat to Afghanistan early February#India #Pakistan #Afghanistan pic.twitter.com/EKWJMDlfH6 — World Defense News (@WorldDfenceNews) January 24, 2022

Пакистан объявил, что принял все меры и ожидает окончательного подтверждения от Индии для отправки первой партии. Нью-Дели все еще работает над решением логистических проблем, связанных с доставкой 50 000 тонн пшеницы на границу.

Индийское искусство выходит на рынок NFT

Индийское современное искусство выходит на цифровой рынок в виде незаменяемых токенов (NFT). Два небольших южноазиатских аукционных дома предметов коллекционирования, Prinseps из Мумбаи и базирующаяся в Дубае Artiana, на прошлой неделе запустили продажи NFT.

Prinseps выставил на аукцион относительно недорогие работы, написанные в конце 1940-х годов Гобардханом Эшем, малоизвестным бенгальским художником. В Artiana по фиксированной цене продаются более дорогие картины Шакти Бирман, которая живет между Парижем и Дели и активно занимается живописью.

Хотя ценители искусства из Индии все еще настороженно относятся к NFT, есть и те, кто считает их интересной возможностью. Пратап Бозе, коллекционер и дилер из Мумбаи, купивший несколько токенов на аукционе Prinseps, рассматривает их как хорошую инвестицию.

Для художников технология NFT предоставляет возможность извлечь выгоду из зачастую значительного повышения цен, которое происходит после того, как их произведения были созданы и проданы. В некоторых странах, включая Великобританию и ЕС, художники пользуются правами на перепродажу, которые дают процентную комиссию за их работы на вторичном профессиональном рынке. В Индии нет такого закона и потому технология NFT особенно выгодна авторам.

Inside an NFT art auction: Prinseps' founder on adopting new tech, the future of crypto art in India https://t.co/soLb64iyWG — artmarket.com (@artmarketdotcom) July 5, 2021

Уровень продаж NFT по всему миру за 2021 год варьировался от 18 до 25 миллиардов долларов, по сравнению с 94,9 миллионами в 2020-м. Дипанджана Кляйн, глава южноазиатского арт-бизнеса Christie's, дает следующую оценку происходящего:

«NFT — это дополнительная форма искусства, такая же как фотография, инсталляции или искусственный интеллект, которые вошли в наш мир в разные моменты времени».

Вертолеты для Маврикия

Вслед за контрактом на поставку ракет BrahMos на Филиппины, Индия получила заказ на поставку усовершенствованного легкого вертолета производства компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) для полицейских сил Маврикия.

ALH Mk III — многоцелевой вертолет категории 5,5 тонны, широко используемый вооруженными силами Индии. На сегодняшний день выпущено более 335 таких машин, суммарный налет которых составляет около 340 000 часов. HAL обеспечивает техническую помощь и поддержку продукта для обеспечения исправной работоспособности техники.

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) signs a contract with Government of Mauritius for export of one Advanced Light Helicopter (ALH Mk III) for Mauritius Police Force. pic.twitter.com/pjLmZMQn0g — ANI (@ANI) January 19, 2022

Налог на доходы от цифровых активов

Министр финансов Нирмала Ситараман объявила о 30-процентном налоге на любой доход от передачи виртуальных цифровых активов, указав, что не будут разрешены никакие вычеты и льготы. Подарки должны будут облагаться налогом на руки получателя, сказала она, добавив, что также будет взиматься налог в размере 1% с платежей, произведенных за передачу цифровых активов. Также было объявлено, что любые убытки, понесенные в результате транзакции с такими цифровыми активами, не могут быть зачтены в счет какой-либо другой прибыли.

Ситараман сказала, что в 2022-23 годах Резервным банком Индии будет выпущена цифровая валюта.

«Введение цифровой валюты центрального банка даст большой толчок цифровой экономике. Цифровая валюта также приведет к созданию более эффективной и дешевой системы управления валютой», — заявила Нирмала Ситхараман, представляя федеральный бюджет.

India is planning to tax profits from crypto assets, putting the nation a step closer to regulating such investments https://t.co/TXAITcyqxW #Budget2022 pic.twitter.com/xWc7RR4XyB — Bloomberg Markets (@markets) February 1, 2022

В преддверии объявления бюджета в этом году было много спекуляций относительно официальной позиции центрального правительства по отношению к криптовалютам и любым потенциальным налогам, которые могут к ним применяться. В то время как многие предполагали, что Индия может полностью запретить криптовалюты, другие аналитики ожидали, что будут приняты строгие меры регулирования для контроля транзакций. Ранее центральный банк Индии выразил «серьезную озабоченность» по поводу частных криптовалют на том основании, что они могут вызвать финансовую нестабильность.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.