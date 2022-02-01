Алжирский порт впервые принял крупнотоннажный балкер

Оран, 1 февраля. На новом причале в порту Арзев пришвартовался крупнотоннажный балкер. Алжир впервые в истории принимает такого типа морское транспортное средство, сообщает агентство Algerie Press Service.

Судно COUGAR, пришедшее из Канады, стоит у пристани Бетиуа. На него отгрузили 165 тысяч тонн окатышей железной руды.

Директор оранского порта Арзев Кайдари Бенсалем подтвердил, что в стране впервые пришвартовался такой крупнотоннажный рудовоз. По его словам, стыковка балкера стала возможной только после строительства нового причала.

Пристань Бетиуа введена в эксплуатацию в июне прошлого года. Ожидается, что в ближайшем будущем она превратится в ведущую платформу для экспорта неуглеводородной продукции, в частности, железной руды с месторождения Гара Джебилет в провинции Тиндуф.

На прошлой неделе египетское грузовое судно потерпело крушение во время шторма в Средиземном море. Сухогруз следовал из Турции в Ливию.