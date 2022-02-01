Лукашенко захотел взять домой «кусочек» блокадного хлеба, который привез Беглов

Минск, 1 февраля. Белорусский президент Александр Лукашенко попросил у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова «кусочек» блокадного хлеба. Глава города приехал в Минск 1 февраля.

Беглов привез хлеб для экспозиции «Символы блокадного Ленинграда» в музее Великой Отечественной войны. Его сопровождает посол России Борис Грызлов.

«И мне кусочек, я домой отнесу, детям покажу, — обратился к губернатору Александр Лукашенко.

Издание «Беларусь сегодня» информирует, что часть хлеба передадут президенту уже сегодня.

День полного снятия блокады Ленинграда отмечается 27 января. В эту дату в Санкт-Петербурге зажгли Ростральные колонны.