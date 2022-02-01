Учителя и врачи Ирана возобновили прошлогодние протесты из-за недостаточных зарплат

Тегеран, 1 февраля. Преподаватели из 30 провинций Ирана вновь устроили всеобщую забастовку из-за низких зарплат и отсутствия адекватной поддержки со стороны государства. Как сообщается, протестные акции начались два дня назад в 125 городах республики, и завершать их учителя не планируют, пока руководство страны не предпримет шаги для решения их проблем.

Лозунги демонстрантов с предыдущих выступлений не изменились: люди требуют повышения окладов и реализации закона о ранжировании, который будет определять размер этих выплат в зависимости от квалификации работников образовательной сферы. В прошлом году власти наконец заявили о вступлении этого акта в силу, хотя одобрен он был еще 10 лет назад. Тем не менее его нынешние условия учителя посчитали неприемлемыми, так как озвученные в нем суммы даже не компенсировали инфляцию.

Iran: Second Day of Nationwide Teachers Protests in 125 Cities (30 Provinces) #IranProtests pic.twitter.com/H49CQzx0XI — ꧁ ???????????????????????????????????????????? ꧂ (@IranianRoya) January 30, 2022

Также недавно начались и демонстрации сотрудников сектора здравоохранения. Наиболее активное участие в них принимали медсестры, страдающие от тяжелых условий труда при отсутствии официальной занятости. Как сообщается, на фоне пандемии многие из них работали по ненормированному графику на основании краткосрочных контрактов, которые полноценным трудоустройством не являются и, как следствие, не предполагают каких-либо социальных льгот таким сотрудникам. Эти митинги затронули не менее 15 крупных городов, включая столицу страны и административные центры провинций.

Год протестных настроений

Стоит отметить, что весь прошедший год характеризовался резким ростом протестной активности в Иране. Большинство демонстраций было вызвано финансовым кризисом, однако в ряде случаев ситуацию накаляли и ухудшающиеся экологические условия. В частности, жители нескольких регионов в центральной и южной частях государства провели массовые митинги из-за резкого падения уровня водоемов. Это привело к гибели обширных сельскохозяйственных угодий и даже пальмовых насаждений, не столь требовательных к воде, как многие другие культуры.

Iran in the 21st century: Khouzestan is one of Iran's richest provinces because of its oil resources. Yet, due to the regime's irresponsible environmental policies, it now has acute air pollution problem & water shortage. I.e., they can't breathe & there's no water. #IranProtests pic.twitter.com/QN10NEtUnv — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) June 29, 2018

При этом власти страны до сих пор не решили эту проблему, хотя частично ситуацию мог исправить один лишь ремонт износившихся трубопроводов. В ряде же случаев причиной нехватки воды люди сочли злонамеренные действия правительства. В частности, наиболее ожесточенные столкновения в провинции Хузестан были вызваны именно уверенностью людей в несправедливом распределении ресурсов в разных регионах республики. В этом районе проживает множество этнических арабов, которые заявляют о притеснениях со стороны превалирующих в стране и власти персов.

Jul 19- Fouladshahr, central #Iran

Project workers based in Isfahan marched on the streets during their strike dubbed the "1400 Campaign".

Today is the 31st day of protests by 100k+ of #Iran's oil/gas workers from at least 100 companies. #IranProtests pic.twitter.com/yRUneRBaQa — Iran News Wire (@IranNW) July 20, 2021

Кроме того, почти каждый месяц проходили забастовки и демонстрации с участием представителей различных профессий и социальных слоев. Наиболее масштабными (не считая митингов учителей) стали протесты нефтяников, к которым позже присоединились дальнобойщики. Кажется удивительным, что сотрудники отрасли, обеспечивающей большую часть государственного дохода, не имеют достаточных для существования средств. Тем не менее именно нефтяники стали одной из наименее оплачиваемых профессий, а водители автоцистерн и вовсе иногда работали себе в убыток из-за несправедливой тарификации.

Оценки аналитиков

Месяцем ранее протестную активность за 2021 год исследовало британское аналитическое издание Oxford Analytica. По мнению экспертов, такие тенденции сохранятся и в будущем, поскольку власти страны попросту не обладают достаточными ресурсами для решения всех проблем населения в короткие сроки. Также в издании подчеркнули, что многие медиаресурсы чересчур предвзято и политизировано, а потому неверно освещают подобные события.

Global Look Press / mh1/ZUMAPRESS.com

Прозападные источники выставляют антиправительственные выступления как признак надвигающейся «освободительной революции», а внутренние ресурсы в то же время подают информацию как подтверждение устойчивости правящего режима и его безразличие к подобным «угрозам».

Tabriz, northwest #Iran

November 2019

More footage of clashes between protesters and the regime's oppressive security forces.#IranProtests pic.twitter.com/QLCjwaYrp1 — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) November 23, 2019

Тем не менее, считают аналитики, подобные митинги с течением времени заставляли правительство идти на уступки, даже если сами протестные акции жестоко подавлялись. В качестве примера приводится приход к власти экс-президента Хасана Роухани после антиклерикальных выступлений в 2009 году или пересмотр системы субсидирования после ожесточенных столкновений в 2018–2019 годах из-за роста цен на бензин. Издание считает, что протесты являются неким способом населения заявить свои требования руководству страны, которые оно рано или поздно начинает удовлетворять, пусть и не в полной мере.

Кнут без пряника

Для многих иранцев подобный вывод может показаться слишком оптимистичным, поскольку большая часть уступок властей в условиях усугубляющегося кризиса скорее кажется жалкими и редкими подачками. Иногда они не исправляют ситуацию, а лишь вызывают новые волны недовольства, что наглядно демонстрируют протесты преподавателей против «наконец-то введенной» системы ранжирования.

Sep. 14 - Lorestan, W #Iran

Teachers gathered today outside the Dept. of Education to demand the implementation of the ranking system which would allow for higher wages. #IranProtests pic.twitter.com/CbKaMTGduW — Iran News Wire (@IranNW) September 14, 2021

Однако тяжело спорить с утверждением, что в большинстве своем разрозненные и малочисленные на общем фоне митинги и забастовки не несут серьезной угрозы для государственного строя.

Правительство Ирана имеет в своем распоряжении надежный и мощный инструмент подавления беспорядков в лице Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который в 2019 году продемонстрировал свою готовность жестко пресекать любые формы агрессивного протеста. Тегеран вряд ли столкнется с опасностью в лице хорошо скоординированных действий демонстрантов под одним знаменем, в то время как лояльность КСИР правительству остается вполне реальной и осязаемой.