Telegram дополнили видеостикерами и новыми реакциями

Москва, 1 февраля. Разработчики Telegram добавили видеостикеры в вышедшем обновлении мессенджера. Кроме того, приложение дополнилось улучшенными реакциями.

Как пояснили разработчики, для создания анимированных стикеров, которые уже есть в Telegram, требуются технические знания и специальные программы. Видеостикеры являются более демократичным форматом.

«Теперь кто угодно может сделать качественные анимированные стикеры из обычных видеозаписей, используя практически любой видеоредактор», — уточняется в описании обновления мессенджера.

Что касается реакций, то они стали более компактными. Однако отправить масштабную реакцию по-прежнему можно — для этого нужно удерживать пальцем эмодзи в меню. Кроме того, анимация стала синхронизироваться для отправителя и получателя.

Ранее в работе Telegram произошел сбой. На проблемы жаловались жители европейской части России и стран постсоветского пространства.