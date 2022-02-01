Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 15:05
15:04
Экономика
Финансовые потери и череда банкротств: что остановит рост цен на жилье
15:03
Происшествия
Вооруженный подросток проник в школу Отто Хана в Гамбурге
15:01
Экономика
Польша и Украина обсуждают строительство газопровода в ближайшем будущем
15:01
Шоу-бизнес
Кадр с Чернышевым в машине спровоцировал слухи об изменении Заворотнюк до неузнаваемости
14:57
Армия
Премьер-министр Венгрии Орбан: никто в Европе не хочет войны
14:54
Общество
Понасенков хочет отсудить квартиру у историка Соколова и организовать там музей
14:52
Происшествия
Мужчину госпитализировали с переломом ноги после падения в шахту лифта на Архивной
14:51
Армия
Зеленский намерен отменить призыв на срочную службу в ВСУ с 2024 года
14:50
Политика
Путин сообщит премьеру Венгрии Орбану о переговорах России и Запада по безопасности
14:48
Происшествия
Охранник бара брызнул из баллончика в лицо посетителю и жестоко избил его в Кемеровской области
Все новости

Telegram дополнили видеостикерами и новыми реакциями

Технологии
Telegram дополнили видеостикерами и новыми реакциями
pixabay.com

Москва, 1 февраля. Разработчики Telegram добавили видеостикеры в вышедшем обновлении мессенджера. Кроме того, приложение дополнилось улучшенными реакциями.

Как пояснили разработчики, для создания анимированных стикеров, которые уже есть в Telegram, требуются технические знания и специальные программы. Видеостикеры являются более демократичным форматом.

«Теперь кто угодно может сделать качественные анимированные стикеры из обычных видеозаписей, используя практически любой видеоредактор», — уточняется в описании обновления мессенджера.

Что касается реакций, то они стали более компактными. Однако отправить масштабную реакцию по-прежнему можно — для этого нужно удерживать пальцем эмодзи в меню. Кроме того, анимация стала синхронизироваться для отправителя и получателя.

Ранее в работе Telegram произошел сбой. На проблемы жаловались жители европейской части России и стран постсоветского пространства.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Telegram дополнили видеостикерами и новыми реакциями
мессенджер telegram видеостикеры
Комментировать