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ГТС Украины приступила к реверсной прокачке газа из Венгрии

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 13:31
Экономика
ГТС Украины приступила к реверсной прокачке газа из Венгрии
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 1 февраля. Украина получила возможность осуществлять реверсные поставки газа из Венгрии. Об этом заявил директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Киев 1 февраля начал физический импорт голубого топлива из Венгрии. Это направление стало вторым гарантированным маршрутом поставки энергоресурса после Словакии.

«Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС (газотранспортная система) могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», — уточнил Макогон на своей странице в Facebook.

Политолог Сергей Михеев ранее предупредил граждан Украины: если США все-таки удастся развязать войну в стране, то первой целью станет украинская газотранспортная система. Причем уничтожат украинскую трубу сами инициаторы конфликта, то есть американские партнеры Киева.

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Все новости / Экономика / ГТС Украины приступила к реверсной прокачке газа из Венгрии
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