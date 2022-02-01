Киев, 1 февраля. Украина получила возможность осуществлять реверсные поставки газа из Венгрии. Об этом заявил директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Киев 1 февраля начал физический импорт голубого топлива из Венгрии. Это направление стало вторым гарантированным маршрутом поставки энергоресурса после Словакии.

«Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС (газотранспортная система) могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», — уточнил Макогон на своей странице в Facebook.

Политолог Сергей Михеев ранее предупредил граждан Украины: если США все-таки удастся развязать войну в стране, то первой целью станет украинская газотранспортная система. Причем уничтожат украинскую трубу сами инициаторы конфликта, то есть американские партнеры Киева.