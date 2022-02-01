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UK Defence Journal: ВВС США отправили в Европу самолет радиационного мониторинга WC-135

Армия
UK Defence Journal: ВВС США отправили в Европу самолет радиационного мониторинга WC-135
wikipedia.org  /  ken H / CC BY-SA 2.0

Лондон, 1 февраля. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов перебросили на территорию Европы свой единственный самолет радиационного мониторинга WC-135 Constant Phoenix. Об этом сообщает UK Defence Journal.

По информации издания, американский самолет 30 января приземлился на авиабазу ВВС Соединенного Королевства Mildenhall. Появление WC-135 в Европе — довольно редкое и необычное событие. Как правило, этот самолет чаще всего патрулирует обстановку в районе Корейского полуострова, в том числе наблюдает за Северной Кореей.

Информация о причинах переброски WC-135 отсутствует. Предполагается, что самолет может проверить ситуацию после российских учений «Гром-2022», которые должны состоятся в первой половине текущего года. Другими крупными маневрами ВС РФ станет мероприятие «Восток», передает RT.

Ранее сообщалось, что ВВС США ждет тяжелый 2022 год, поскольку им придется списать огромное число боевых самолетов из-за нехватки средств на их модернизацию.

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