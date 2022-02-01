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CNN: руководство США с напряжением ждет решительного шага Путина по гарантиям безопасности

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 13:20
Политика
CNN: руководство США с напряжением ждет решительного шага Путина по гарантиям безопасности
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 1 февраля. Власти Соединенных Штатов с напряжением ожидают следующего шага президента России Владимира Путина после ответа Белого дома на предложения Кремля по гарантиям безопасности, сообщили журналисты американского телеканала CNN.

По словам экспертов, российский лидер располагает возможностями не удостаивать американских представителей моментальным ответом. Владимир Путин отреагирует на ответ Вашингтона тогда, когда настанет самый подходящий момент, пишет «ПолитРоссия».

«Миру придется ждать решительного ответа от Путина, потому что он может не торопиться, в то время как западные лидеры надрывались из-за украинского кризиса. Ему не нужно консультироваться с неуправляемым парламентом по иностранным делам. Это делает его человеком, с которым можно поговорить», — отмечается в статье.

CNN: руководство США с напряжением ждет решительного шага Путина по гарантиям безопасности
pixabay.com /

Американские журналисты отметили, что следующий шаг Владимира Путина станет сигналом для Соединенных Штатов, а реакция Белого дома на него может либо стабилизировать ситуацию, либо еще больше накалить обстановку.

«Теперь, когда новая холодная война угрожает перерасти в очень горячую, мир должен подождать, чтобы увидеть, не станет ли следующий шаг Путина сигналом к худшему в глобальных делах», — сделали пугающий для США прогноз журналисты CNN.

Президент России ранее изложил своему коллеге из Франции Эммануэлю Макрону позицию Москвы по гарантиям безопасности. Стороны также обсудили ситуацию вокруг Украины.

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