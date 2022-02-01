Обострение кризиса на энергорынке тормозит развитие электротранспорта

Москва, 1 февраля. Опрошенные ТАСС эксперты призвали перевести коммерческие виды транспорта на электричество, несмотря на кризис на энергорынке.

Высокие цены на электричество не приведут к снижению потребительского спроса на электромобили — электрическая зарядка выгоднее заправки обычным топливом. По словам гендиректора компании L-Charge Дмитрия Лашина, увеличение стоимости энергоносителей связано в первую очередь с геополитическими рисками и ситуацией с коронавирусом.

«В обозримом будущем стоимость на все энергоносители будет расти. В том числе и на возобновляемые источники энергии, которые в перспективе станут основным источником генерации энергии в Европе. А глобальный переход на новую экологичную энергетику требует значительных капитальных инвестиций, окупать которые будут в основном за счет конечных потребителей», — отметил он.

Эксперт рабочей группы Национальной технической инициативы «Энерджинет» Алексей Кашин уверен, что распространение электрического транспорта будет только усиливаться, невзирая на его дороговизну. Гендиректор компании Drive Electro Сергей Иванов на примере европейских стран предложил повысить долю коммерческого электрического транспорта с помощью госсубсидий.

На модернизацию электротранспорта российское правительство потратит 400 млрд рублей. Заявки на участие в этой программе подали 13 городов.

В Краснодаре в текущем году появится 85 станций для подзарядки электромобилей. Усилия города в этой сфере подтвердил мэр Андрей Алексеенко, его заявление приводит «ФедералПресс».