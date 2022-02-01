Картель Синалоа пытается захватить рынки синтетических наркотиков в Соединенных Штатах. Новый президент Гондураса пообещала «бескомпромиссную борьбу с наркотиками». А действующий президент Гватемалы по заказу Вашингтона арестовывает и депортирует в США местных наркобаронов.

На границе Венесуэлы и Колумбии продолжается война между FARC и ELN и вооруженные группировки несут потери. В Боливии пятого по счету главу службы по борьбе с наркотиками обвинили в пособничестве наркокартелям. Аргентина ставит очередные рекорды по арестам парагвайской марихуаны, а эквадорский порт Гуаякиль делят между собой мексиканская, колумбийская, албанская и русская наркомафии.

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, на что идут латиноамериканские картели, чтобы увеличить размах наркоторговли.

Федеральное агентство новостей /

Аргентина

Полиция Аргентины за минувшую неделю отметилась задержанием нескольких партий марихуаны. Рядом с городом Эльдорадо 24 января арестовали четверть тонны наркотика — упаковки были спрятаны в сельской местности контрабандистами из Парагвая.

На следующий день в 11 километрах от города Мохон-де-Фьерро у реки Парагвай полиция обнаружила более тонны (1113 кг) марихуаны. Товар был спрятаны в неглубокой яме, вырытой с помощью техники.

Еще одна партия из 167 кг марихуаны была конфискована 28 января на шоссе №81. Товар обнаружили в грузовике с парагвайскими номерами. По словам водителя, он ехал в город Сан-Педро в провинции Буэнос-Айрес. Все крупные партии марихуаны, которые на этой неделе были захвачены в Аргентине, шли из Парагвая.

Пресс-служба Сената Аргентины /

А город Росарио, третий по численности населения в Аргентине, переживает эпидемию убийств. На прошедшей неделе были убиты три человека. Всего с начала года в стране произошло 21 убийство, пять из которых пришлось на этот город. По словам властей, все смерти связаны с переделом наркорынка и территорий местными бандитами. В 2021 году в Росарио было зафиксировано 241 убийство — самый высокий показатель с 2015 года.

25 января в Сити-Белл, пригороде Буэнос-Айреса, полиция арестовала главу местной наркобанды «Лос Лоренцо» по кличке Сусанна. Ее схватили по время рейда на квартире, где обнаружили расфасованный для продажи кокаин и марихуану. Помимо продажи наркотиков ее «криминальная семья» занималась рэкетом и запугиванием местного населения.

Вице-президент Аргентины Кристины Киршнер связала появление и усиление наркокартелей в Латинской Америке с реформами, которые проводятся здесь под эгидой МВФ. Об этом она заявила 27 января в Тегусигальпе, приехав на инаугурацию президента Гондураса Сиомары Кастро. По словам Киршнер, неолиберальные реформы не просто ведут к уменьшению роли государства в экономике — из-за них оно неспособно выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Так, сокращение финансирования госслужб (которое во многих случаях происходит по требованию МВФ, чтобы освободить средства для выплаты государственных долгов) приводит к вакууму власти — который заполняют наркокартели. У них есть средства, чтобы подкупать местное население, сделать их клиентами картелей, которые в некоторых регионах становятся «государством в государстве». Киршнер привела в пример Гондурас, который после проамериканского переворота 2009 года превратился в наркогосударство.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

По словам Киршнер, сейчас государственные перевороты в Латинской Америке проводятся не с помощью военных, а с помощью судебных властей: высокопоставленные судьи в странах региона в своих решениях все чаще исходят из идеологических соображений. По словам лидера аргентинских левых, в этих переворотах участвует «Организация американских государств» (ОАГ), которая раньше была «в авангарде защиты демократий в Латинской Америке, а не их свержения».

Боливия

Бывшего командира Специальных сил по борьбе с наркотрафиком (Felcn) полковника Максимилиано Давилу, который был арестован 22 января в Вильясоне, обвинили в торговле наркотиками и коррупции. Об этом 24 января заявил прокурор Лупе Забала, которому поручено расследовать его дело. В ответ Давила обвинил действующего главу боливийского МВД Эдуардо дель Кастильо: таким образом министр якобы пытается связать деятельность наркокартелей и бывшего президента страны Эво Моралеса.

Обвинения против Давилы строятся на расследовании, которое сделало американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA). С 2011 года все пять бывших руководителей боливийских спецподразделений по борьбе с наркотиками сотрудничали с картелями и превратили страну в промежуточный хаб, через который наркотики идут в Аргентину и Бразилию для вывоза в Европу.

27 января в Санта-Крусе полиция арестовала шесть человек за имитацию отряда охраны банды наркоторговцев. Все они участвовали в тематической вечеринке по сериалу «Королева Юга», посвященного деятельности мексиканских наркокартелей. Полиция не оценила косплей и изъяла найденное «оружие». Оказалось, что захваченные стволы представляет собой страйкбольные копии.

#ANF La Policía explica que las armas decomisadas en una fiesta que se realizó en un balneario ubicado en el 7mo anillo de la av. Moscú en #SantaCruz no son reales y que se trata de armas deportivas. También señaló que esos artículos fueron usados porque la fiesta era temática. pic.twitter.com/VeMEKOat0x — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) January 27, 2022

В районе города Сан-Матиас полиция всю прошедшую неделю проводила рейды против бразильских наркоторговцев и их подельников на боливийской территории. Все началось с убийств в январе двух человек, которых считают членами картелей «Первая столичная команда» и «Красная команда». Дополнительные контингенты спецназа Felcn прибыли в район 25 января.

Гватемала

Силы безопасности Гватемалы задержали 27 января Анибала Лопеса Лопеса, насильника и педофила, экстрадиции которого потребовало правосудие Соединенных Штатов. Арест преступника произошел в городе Сан-Лоренцо.

30 января в городе Эскуинтла полиция задержала наркоторговца Андерсона Энрико Риссо Сапату. Риссо обвиняется в создании на юге страны сети наркоторговли, которая имела отделения в США. Власти страны собираются экстрадировать его по американскому запросу. Президента Алехандро Джамматтеи рассказал, что недавно получил из Вашингтона список из десяти фамилий людей, которых американцы требуют найти и передать им для последующего суда.

wikipedia.org / 總統府 / CC BY 2.0

Согласно отчету AFP, в 2021 году в странах Латинской Америки были перехвачены рекордные объемы наркотиков — 248 тонн. Из них 200 тонн кокаина; большая часть остального — марихуана. Показатели выросли на 38% по сравнению с 2020 годом, когда было перехвачено 180 тонн наркотиков. Показатели отражают важность стран региона как промежуточных хабов на пути транспортировки наркотиков в США.

Гондурас

В своей инаугурационной речи 27 января новый президент Гондураса Сиомара Кастро пообещала бороться с наркоторговлей, которая по убеждению большинства специалистов является самой большой угрозой стране.

В тот же день федеральный суд США предъявил ее предшественнику на посту президента страны Хуану Орландо Эрнандесу обвинение в «финансируемом государством незаконном обороте наркотиков». Согласно расследованию, бывший глава государства был связан с мексиканским картелем Синалоа и Хоакином «Эль Чапо» Гусманом. Пока что не известно, будет ли Эрнандес экстрадирован в США и когда.

Федеральное агентство новостей /

В горном районе муниципалитета Сан-Эстебан армия обнаружила 27 января самолет, перевозивший наркотики из Южной Америки предположительно в США. Кому или какой организации принадлежало воздушное судно, в настоящий момент не известно.

Колумбия

27 января в венесуэльском штате Апуре погиб глава «28-го фронта» радикалов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) Антонио Медина. Об этом написали колумбийские СМИ со ссылкой на свои источники в регионе. Между радикалами FARC и «Армией национального освобождения» (ELN) несколько недель происходят ожесточенные боестолкновения. Группировки пытаются уничтожить конкурентов и полностью подмять под себя маршруты транспортировки наркотиков.

Четыре боевика из числа радикалов FARC погибли в боях с колумбийской армией в Тамбо, департамент Каука, 25 января. Все они принадлежали к структуре «Фронт Карлос Патиньо», в том числе боевик с позывным «Хуан Карлос», который совершил три убийства в Тамбо в 2021 году.

В Тибу, Северный Сантандер, полиция схватила 30 января четырех боевиков бывших FARC. По сообщениям колумбийских силовиков, всех их удалось схватить благодаря наводке местных жителей. Департаменты Северный Сантандер и Араука являются наиболее пострадавшими от действий вооруженных подпольных группировок и банд наркоторговцев, которые сейчас делят маршруты транспортировки кокаина из страны .

Полиция Толимы схватила 25 января двух вооруженных членов ELN. Они открыто передвигались на мотоцикле по дороге Кахамарка-Ибаге. Сопротивления при поимке они не оказали.

В Андалусии в департаменте Валье-дель-Каука, 25 января двое боевиков из радикалов FARC бросили взрывное устройство в мэрию города. Бомба попала в кабинет главы транспортного департамента региона, был ранен полицейский. Задержать никого не удалось.

Военная база Чиригуана, Сесар, подверглась нападению 27 января с применением взрывных устройств. В результате чего погиб солдат Файдер Энрике Гомес. По словам военных нападение было совершено членами ELN.

En una cobarde acción criminal que transgrede las disposiciones del DIH y viola los DD.HH., fue atacada con artefactos explosivos la base militar de Chiriguaná, Cesar, donde fue asesinado el soldado Faider Gómez Martínez. Sentidas condolencias a la familia de nuestro militar. pic.twitter.com/JtI4zjStyK — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) January 27, 2022

Пехотный батальон в муниципалитете Агуачика, Сесар, подвергся нападению 27 января с применением гранат. По словам свидетелей, было слышно четыре взрыва. Двое военнослужащих получили серьезные ранения, еще 18 были легко ранены.

Другой пехотный батальон, дислоцированный в Оканье, Северный Сантандер, также подвергся атаке 27 января. В результате нападения один солдат был ранен, а сооружению части нанесен ущерб.

COMUNICADO DE PRENSA



El Comando de la Segunda División del @COL_EJERCITO, se permite informar que:



Toda la información en: https://t.co/1enLW6jUUr pic.twitter.com/OmxEq3l8sA — Mayor General Omar Esteban Sepúlveda Carvajal (@Ejercito_Div2) January 27, 2022

Власти полагают, что теракты являются делом рук боевиков из ELN. На этом нападения с применением взрывных устройств не закончились.

В районе города Анори, Антьокия, неизвестные бросили самодельную бомбы в полицейский участок. Три солдата получили ранения. Командующий полицией Антьокии полковник Даниэль Масо обвинил в произошедшем партизан ELN.

Мексика

Двое боевиков убили 25 января аргентинца, управлявшего популярным клубом в Плайя-дель-Кармен на туристическом курорте Ривьера-Майя в Мексике. На видео двое убийц говорят с менеджером, после отводят его в туалет, где убивают. По словам прокурора штата Кинтана-Роо, где находится курорт, преступление было связано с наркоторговлей. Власти считают, что есть прямая связь между этим убийством и гибелью двух канадцев на прошлой неделе.

27 января неизвестные убили семь человек в районе Эль-Порвенир в Саморе, Мичоакан. К резне причастны картель «Ла Фамилия Мичоакана» или картель «Новое поколение Халиско» (CJNG), которые борются за регион. За месяц с начала года в штате Мичоакан были зафиксировано 193 убийства.

В тот же день в Кульякане, штат Синалоа, военные и сотрудники Национальной гвардии конфисковали 6 тонн наркотика метамфетамина; груз принадлежал картелю Синалоа. Город считается важным центром производства синтетических наркотиков, которые потом везут в США. Объемы их производства резко выросли за последние два-три года.

Четыре человека погибли 28 января в результате стрельбы в районе Аскапоцалько, Мехико, — двое полицейских и двое преступников. Бандиты напали на полицейских во время расследования убийства, которое произошло в этом же районе 18 января. За территорию Аскапоцалько борются местные бандгруппировки «Союз Тепито», «Анти-Союз Тепито», «Хуан Балта», а также CJNG.

Рано утром 29 января группа киллеров проникла в дом в районе Лома-Бонита Чильпасинго, Герреро, где находились три человека. Преступники облили здание бензином, подожгли и закрыли дверь, чтобы пострадавшие не смогли выйти. Один человек погиб, остальные получили ранения. Власти полагают, что это была месть силам местной самообороны со стороны картеля «Лос Ардильос».

В муниципалитете Силао, Гуанахуто, мексиканские силовики арестовали 29 января 13 боевиков CJNG. Помимо оружия и тактического снаряжения, у членов картеля было конфисковано 3 кг метамфетамина и полкилограмма марихуаны. Власти считают, что арестованные принадлежат к специальному вооруженному подразделению картеля Elite Group. В этом регионе страны его использовали против картеля «Санта-Роза-де-Лима» (CSRL).

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В Тепалькатепеке, Мичоакан, боевики картеля CJNG напали 29 января на военных, патрулирующих территорию. Армейские машины закидали взрывными устройствами. В результате боя десять солдат были ранены, а 15 боевиков схвачены и переданы местной полиции.

В Тачинольпа, Синалоа, армия конфисковала 29 января более двух тонн метамфетамина, принадлежавшего картелю Синалоа. Обнаруженная там же нарколаборатория была уничтожена военными. В тот же день в пограничном с США городе Текате, Нижняя Калифорния, армия конфисковала 400 кг метамфетамина, также принадлежавшего картелю Синалоа.

В городе Охо-де-Агуа, Мичокан, боевики картеля CJNG напали 30 января на патрулирующих военных и полицейских. В результате перестрелки силовики убили двух и захватили еще 18 бандитов.

В Чаваррии, Идальго, 30 января несколько вооруженных человек вошли ворвались в дом, где открыли огонь по присутствующим. В результате нападения погибли шесть человек и один был ранен. Кто это сделал и по как мотивам, остается невыясненным.

Парагвай

Разборки между наркобандами в Сан-Бернардино привели к убийству двух человек. Это произошло 30 января во время концерта. Киллер стрелял с близкого расстояния. Среди погибших — Маркос Игнасио Рохас Мора, в теле которого насчитали 8 пуль, и жена известного парагвайского футболиста.

Эквадор

28 января в испанском Альхесирасе полицейские конфисковали 2 тонны кокаина, прибывшего в контейнере из эквадорского Гуаякиля. Гуаякиль давно стал важным центром европейского наркотрафика. За город борются мексиканская, колумбийская, албанская и русская наркомафии.

В субботу 22 января в туристическом районе Гуаякиля был убит албанский мафиози Иргис Даши. Киллер пришел на встречу с ним с букетом роз. Даши был связан с рядом известных албанских наркобаронов — Пларентом Дервишаем и Эльди Диздари. Последние контролировали наркопоток в албанском порту Дуррес. Дизради большинством экспертов считается основным связным между албанскими и латиноамериканскими наркосиндикатами. Федеральное агентство новостей /

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