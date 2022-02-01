Депутаты Верховной рады стали выступать на английском языке

Киев, 1 февраля. Выступление нескольких депутатов Верховной рады Украины на английском языке вызвало бурную реакцию в парламенте.

Парламентарии начали возмущаться неожиданному выступлению, после чего спикер Верховной рады сделал замечание депутатам. Руслан Стефанчук отметил, что для официальных заседаний следует использовать только государственный язык.

«Уважаемые коллеги, обращаюсь ко всем выступающим, для того, чтобы возвысить нас всех и украинский язык, давайте продуцировать в Раде украинский язык, а коллеги как-то переведут», — поросил спикер.

Во вторник, 1 февраля, на сессии в Верховной раде группа депутатов, которая представляла разные политические фракции, выступила на трибуне парламента с флагами США, Канады и Великобритании. Политики на английском языке поблагодарили представителей стран Запада за оказание поддержки по ситуации на Украине.

Ранее на фоне ухудшения отношений с Москвой спикеры Рады отключали микрофоны депутатов за использование русского языка.

Украинские власти обязали местные СМИ публиковаться только на государственном языке. 16 января вступил в силу соответствующий закон.