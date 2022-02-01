Песков анонсировал личную встречу Путина и Макрона

Москва, 1 февраля. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон могут скоро провести переговоры. Информацию сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что речь идет о личной встрече.

«Она может состояться уже в обозримой перспективе. Мы проинформируем вас, после того как окончательно все нюансы будут проработаны», — подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Сотрудники СМИ поинтересовались, где пройдут переговоры: в Москве или Париже. Песков ответил, что сообщит об этом позже.

Путин и Макрон поговорили по телефону 31 января. Президент России поделился с коллегой мнением по ответу США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.