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Песков анонсировал личную встречу Путина и Макрона

Политика
Песков анонсировал личную встречу Путина и Макрона
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 1 февраля. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон могут скоро провести переговоры. Информацию сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что речь идет о личной встрече.

«Она может состояться уже в обозримой перспективе. Мы проинформируем вас, после того как окончательно все нюансы будут проработаны», — подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Сотрудники СМИ поинтересовались, где пройдут переговоры: в Москве или Париже. Песков ответил, что сообщит об этом позже.

Путин и Макрон поговорили по телефону 31 января. Президент России поделился с коллегой мнением по ответу США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

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